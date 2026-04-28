Đồn đoán quanh bức họa Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba được vẽ chung các nhân vật đã qua đời 28/04/2026 12:51

Tờ Euronews ngày 27-4 đưa tin rằng một bức bích họa tại Iran với hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei xuất hiện bên cạnh các chỉ huy và quan chức Iran đã qua đời đang làm dấy lên nghi vấn về tình trạng sức khỏe của ông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28-2.

Bức bích họa đặt tại TP Mashhad Ardehal (tỉnh Isfahan, Iran) với tiêu đề “Những người tử vì cuộc đấu tranh sử thi”, mô tả các lãnh đạo quân sự và chính trị cấp cao của Iran đã qua đời, bao gồm Tướng Qassem Soleimani, cựu Tổng thống Ebrahim Raisi và người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Iran Ruhollah Khomeini.

Chân dung Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei (phía trên, bên phải) xuất hiện trong bức bích họa. Ảnh: EURONEWS

Hình ảnh về bức bích họa lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tình hình của vị tân lãnh tụ tối cao, cũng là con trai của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ban đầu của Mỹ và Israel.

Giới chức Iran chưa bình luận về bức bích họa.

Đây không phải là lần đầu xuất hiện những thông tin gây chú ý về tình trạng sức khỏe của ông Mojtaba Khamenei.

Hãng tin Tasnim gần đây đã gọi ông Mojtaba Khamenei là “lãnh tụ cách mạng đã tử vì đạo”. Sau đó, các quan chức Iran cho biết đó là một sai sót.

Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trong bất kỳ video hay bản ghi âm nào kể từ khi các cuộc không kích đánh trúng nơi ở của cha ông và ông.

Các hãng truyền thông quốc tế dẫn nguồn quan chức Iran cho biết ông Mojtaba Khamenei bị thương nặng trong cuộc tấn công ngày 28-2 nhưng vẫn tỉnh táo và tham gia vào quá trình ra quyết định.

Các báo cáo cho biết ông đã trải qua nhiều ca phẫu thuật ở chân và tay, đồng thời gặp khó khăn trong việc nói chuyện do bị bỏng nặng ở mặt và môi.

Một số nguồn tin khác còn cho rằng vị lãnh tụ tối cao đã phẫu thuật thẩm mỹ để xử lý chấn thương, và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - vốn là bác sĩ - trực tiếp phụ trách quá trình hồi phục của ông.

Trong thông tin mới nhất liên quan ông Mojtaba Khamenei, ngày 27-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi và cho biết ông đã nhận được thông điệp từ Lãnh tụ tối cao Iran vào tuần trước.

Nhà lãnh đạo Nga đề nghị ông Araghchi chuyển lời “cảm ơn về thông điệp này và lời chúc sức khỏe, an lành”.