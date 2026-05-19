Triệt phá đường dây dầu gió giả liên tỉnh trị giá hơn 2 tỉ đồng 19/05/2026 14:59

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dầu gió giả nhãn hiệu Eagle Brand, thu giữ hơn 27.000 chai cùng nhiều tang vật.

Ngày 19-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đang phối hợp các lực lượng liên quan điều tra, mở rộng vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm dầu gió mang nhãn hiệu Eagle Brand.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Phước Lý triệt phá đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán dầu gió giả mạo nhãn hiệu “EAGLE BRAND” xảy ra tại xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh.

Lực lượng chức năng kiểm tra xưởng sản xuất tại xã Phước Lý. Ảnh: CATN

Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, gồm 1 địa điểm tại Tây Ninh và 3 địa điểm tại TP.HCM. Qua kiểm tra, công an tạm giữ và lấy lời khai 14 người liên quan, thu giữ hơn 27.000 chai dầu gió giả với tổng giá trị ước tính trên 2 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đây là nhóm nghi phạm hoạt động có tổ chức, “núp bóng doanh nghiệp” để che giấu hành vi phạm tội. Chủ mưu, cầm đầu được xác định là chủ doanh nghiệp, trực tiếp điều hành và chỉ đạo nhiều người tham gia vào quá trình sản xuất, phân phối hàng giả.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: CATN

Đường dây này hoạt động với phạm vi liên tỉnh, thành phố và có tính chất chuyên nghiệp. Các nghi phạm lợi dụng hoạt động logistics, dịch vụ vận chuyển và giao hàng nhanh để đưa hàng hóa đến nơi tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn.

Hành vi của các nghi phạm không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp và sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, vụ việc còn gây tác động tiêu cực đến môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh của cộng đồng doanh nghiệp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định.