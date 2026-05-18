Bị xử phạt vì bịa chuyện trẻ em bị bắt cóc nhằm níu kéo bạn gái 18/05/2026 14:48

(PLO)- Do mâu thuẫn tình cảm, T bịa chuyện có hai trẻ em bị bắt cóc để nhờ công an tìm bạn gái nhưng cuối cùng bị xử phạt hàng chục triệu đồng.

Ngày 18-5, Công an phường Hòa Hưng, TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T (48 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ, TP.HCM) về hành vi cố ý báo thông tin giả đến cơ quan có thẩm quyền và tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, T đến trụ sở Công an phường Hòa Hưng trình báo về một vụ việc nghiêm trọng. T khẳng định có hai trẻ em bị bắt cóc và đang bị giam giữ tại một khách sạn trên địa bàn.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, lực lượng chức năng đã lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh khẩn cấp tại địa điểm được nêu. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, công an xác định thông tin này hoàn toàn sai sự thật, không có vụ bắt cóc nào xảy ra.

Công an lập hồ sơ, xử lý với ông T về hành vi cố ý báo thông tin giả đến cơ quan có thẩm quyền và tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan chức năng, T thừa nhận do mâu thuẫn tình cảm và bị bạn gái chia tay, chặn liên lạc nên đã tự bịa ra câu chuyện bắt cóc trẻ em. Mục đích của người đàn ông này là muốn mượn tay cơ quan công an để tìm kiếm và buộc bạn gái phải ra mặt gặp mình.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, công an còn phát hiện T có hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Căn cứ Nghị định của Chính phủ, Công an phường Hòa Hưng đã lập biên bản xử lý T về hai hành vi. Cụ thể, với hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mức phạt đề xuất trung bình là 3,5 triệu đồng. Đối với hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, mức phạt đề xuất từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Tổng mức hình phạt mà T phải đối mặt có thể lên đến hàng chục triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần giải quyết các mâu thuẫn cá nhân, tình cảm một cách văn minh, đúng pháp luật. Việc báo tin giả không chỉ gây lãng phí nguồn lực của cơ quan nhà nước mà còn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và sẽ bị xử lý nghiêm minh.