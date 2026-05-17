Du khách nước ngoài vô cớ đập phá ô tô ở Đà Nẵng 17/05/2026 21:47

(PLO)- Sau khi đạp lên nóc chiếc ô tô đang đỗ bên đường ở TP Đà Nẵng, người đàn ông nước ngoài bẻ gạt mưa rồi bỏ đi.

Ngày 17-5, lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng xác nhận công an đang xác minh vụ một du khách nước ngoài đập phá ô tô trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông nước ngoài đập phá hai chiếc ô tô trên đường phố ở Đà Nẵng.

Người đàn ông đứng trên nóc ô tô đập phá. Ảnh: TN

Vụ việc được cho xảy ra ở khu phố du lịch An Thượng, đường Hoàng Kế Viêm, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Theo nội dung clip, một người đàn ông cởi trần, mặc quần short leo lên nóc chiếc ô tô. Người này liên tục đạp, đập mạnh, nằm trên nóc xe.

Người này tiếp tục bẻ gạt nước ô tô khác trước khi rời đi. Ảnh: TN

Chưa dừng lại, người đàn ông nước ngoài còn bẻ gạt mưa của một chiếc ô tô khác ở gần đó rồi mới rời đi. Vụ việc được người dân ở gần ghi lại.

Theo lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn, ban đầu công an xác định người trong clip là nam du khách Nga, có biểu hiện loạn thần.