Cảnh sát xác minh clip nam thanh niên đứng trên xe máy, buông tay lái 17/05/2026 11:42

(PLO)- Cảnh sát giao thông Đắk Lắk xác minh nam thanh niên đứng trên xe máy, buông tay lái khi xe đang chạy trên Quốc lộ 1.

Ngày 17-5, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp xác minh clip nam thanh niên đứng trên xe máy, buông tay lái khi xe đang lưu thông trên đường.

Nam thanh niên buông tay lái, bất chấp nguy hiểm khi xe đang chạy

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông qua đoạn đèo quanh co. Quá trình di chuyển, nam thanh niên này buông cả hai tay rồi đứng dậy trên xe.

Bức xúc vì hành vi của nam thanh niên, một người đi đường đã dùng điện thoại quay lại clip và đăng tải trên mạng xã hội, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Nam thanh niên buông tay lái, đứng dậy khi xe đang di chuyển. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, đoạn đường xảy ra vụ việc trên là Quốc lộ 1 đoạn qua đèo Quán Cau thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ danh tính nam thanh niên điều khiển xe máy, thời điểm xảy ra vụ việc để xử lý.