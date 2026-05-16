Xử lý tài xế xe đầu kéo tông gãy rào chắn đường sắt 16/05/2026 16:35

(PLO)- Tài xế lái xe đầu kéo tông gãy chắn đường ngang với đường sắt khi lưu thông vào mỏ đá ở Khánh Hòa.

Ngày 16-5, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15/1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông NMH (51 tuổi, ngụ phường Đông Phú, tỉnh Đồng Nai) do đã điều khiển xe đầu kéo làm hư hỏng cần chắn tại đường ngang đường sắt.

Trước đó, khoảng 10 giờ 52 ngày 13-5, ông H lái xe đầu kéo biển số TP.HCM chạy trên đường vào một mỏ đá ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Khi chạy qua đường ngang giao nhau với đường sắt Bắc – Nam, xe đầu kéo do ông H cầm lái tông gãy một cần chắn tự động tại khu vực giao cắt.

Tại cơ quan công an, ông H thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết khắc phục hậu quả, sửa chữa lại cần chắn bị hư hỏng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cảnh báo, hành vi xâm hại công trình, thiết bị bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây mất an toàn chạy tàu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông, hành khách trên tàu.

Đôi khi chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động vận tải đường sắt.