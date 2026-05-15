An ninh trật tự

Tài xế bị phạt nặng vì lạng lách, bỏ chạy khi truy đuổi

(PLO)- Tài xế quê tỉnh Đắk Lắk không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lạng lách, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông trên Quốc lộ 1.
Ngày 15-5, lãnh đạo Trạm CSGT Ninh Hòa, phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã lập biên bản để xử phạt tài xế LDC (26 tuổi, ngụ xã Vân Hoà, tỉnh Đắk Lắk) về các lỗi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và điều khiển xe lạng lách trên đường bộ.

Cảnh sát truy đuổi nhiều km mới chặn được xe vi phạm. Ảnh: AB

Theo đó, ngày 14-5, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, tổ công tác của Trạm CSGT Ninh Hoà phát hiện ô tô tải biển số tỉnh Đắk Lắk có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, điều khiển phương tiện lạng lách gây mất an toàn giao thông.

Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế C không chấp hành mà tiếp tục lái xe bỏ chạy trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông.

Tổ công đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp dừng được xe tải nêu trên sau khi truy đuổi khoảng 5 km.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở và test ma túy đối với tài xế C. Ảnh: AB

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế LDC đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo chỉ huy Trạm CSGT Ninh Hoà đối với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tài xế C sẽ bị phạt tiền 18 đến 20 triệu đồng; trừ bốn điểm giấy phép lái xe.

Còn lỗi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ sẽ bị phạt tiền 40 đến 50 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 10 đến 12 tháng.

XUÂN HOÁT
