Thi thể nữ giới trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa có vết thương sâu ở ngực trái 15/05/2026 11:16

(PLO)- Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng ở Khánh Hòa xác định nạn nhân nữ 55 tuổi có vết thương sâu ở vùng ngực trái gây mất máu cấp.

Trưa 15-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang truy xét nghi phạm được cho ở cùng nạn nhân nữ tử vong trong phòng nhà nghỉ KV ở phường Ba Ngòi.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân nữ tên LTKT (55 tuổi, ngụ xã Cam Lâm, Khánh Hòa). Bà T tử vong do mất máu cấp với vết thương sâu ở vùng ngực.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: HB

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khuya 12-5, đôi nam đi trên chiếc xe máy đến nhà nghỉ KV thuê phòng số bốn để nghỉ qua đêm.

Đến trưa 13-5, hai người này ra ngoài mua cơm và 20 lon bia của nhà nghỉ KV về ăn, uống tại phòng. Đến khuya cùng ngày, người khách nam lấy xe máy rời đi một mình.

Cuối chiều 14-5, chủ nhà nghỉ KV nhận thấy bất thường trong phòng vì không thấy người nam quay lại, còn người nữ cũng không ra ngoài.

Khi đến gọi cửa nhưng không ai hồi âm, chủ nhà nghỉ KV dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động, nên báo cơ quan chức năng.

Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân nữ có vết thương sâu tại vùng ngực trái dẫn đến tử vong.