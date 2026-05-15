Điều tra vụ thi thể nữ giới trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa 15/05/2026 08:34

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Ba Ngòi hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y điều tra cái chết của một phụ nữ.

Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: HB

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 14-5, chủ nhà nghỉ Kiều Vy ở tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi, phát hiện tại một phòng nghỉ có dấu hiệu bất thường do một cô gái thuê trọ trước đó.

Do gọi cửa không được, chủ nhà nghỉ cho phá cửa thì tá hỏa phát hiện nạn nhân nằm bất động nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Ba Ngòi có mặt và xác định nạn nhân đã tử vong, đồng thời báo cho các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp điều tra theo quy định.