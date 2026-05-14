Khởi tố 3 người đổ chất thải trái phép từ dự án khu đô thị ra môi trường 14/05/2026 10:26

(PLO)- Cảnh sát bắt quả tang ba người đổ chất thải rắn công nghiệp từ dự án khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa ra môi trường trái phép.

Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Kim Trang (48 tuổi), ông Võ Thanh Tùng (40 tuổi), ông Trần Thanh Hùng (34 tuổi, cùng ngụ xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cùng về tội gây ô nhiễm môi trường.

Từ trái sang: Lê Thị Kim Trang, Trần Thanh Hùng, Võ Thanh Tùng. Ảnh: AB

Theo điều tra ban đầu, sáng 6-4, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Công an xã Cam Lâm phát hiện, bắt quả tang ô tô tải ben biển số tỉnh Khánh Hòa đang đổ chất thải rắn xuống khu vực bãi đất trống trên đường Lê Lợi thuộc tổ dân phố Bãi Giếng, xã Cam Lâm. Khu đất này do bà Lê Thị Kim Trang sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định bà Lê Thị Kim Trang cùng các ông Võ Thanh Tùng, Trần Thanh Hùng thuê ô tô tải vận chuyển, đổ chất thải rắn phát sinh từ dự án khu đô thị mới Cam Lâm - phân khu cầu Nguyễn Tất Thành, xuống khu đất do bà Trang sử dụng, để thu lợi bất chính.

Theo cảnh sát, từ cuối tháng 3-2026 đến khi bị phát hiện, những người trên đã tổ chức vận chuyển, đổ hơn 180 tấn chất thải xuống khu đất do bà Trang sử dụng.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định các mẫu chất thải trên là chất thải rắn công nghiệp thông thường (nhựa đường).