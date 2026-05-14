Cháy khách sạn ở Nha Trang, 2 khách mắc kẹt bên trong 14/05/2026 08:44

(PLO)- Vụ cháy xảy ra tại một khách sạn trên đường Hàn Thuyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, may mắn khách lưu trú được giải cứu kịp thời.

Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp Công an phường Nha Trang điều tra vụ cháy khách sạn trên đường Hàn Thuyên.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: MS

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, Trung tâm 114 nhận được tin báo của người dân về vụ hỏa hoạn tại tầng hầm một khách sạn trên đường Hàn Thuyên, phường Nha Trang.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ cháy trong khách sạn có năm khách lưu trú và một nhân viên lễ tân.

Khi phát hiện cháy, ba khách cùng nhân viên lễ tân đã tự thoát ra ngoài an toàn; hai khách còn lại hoảng loạn chạy lên các tầng thượng khách sạn.

Lực lượng chữa cháy vào bên trong khách sạn dập lửa. Ảnh: MS

Theo các cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, sau nhiều phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy tại tầng hầm đã được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chữa cháy tiến hành thông khói, thông gió tại khu vực tầng hầm. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã rà soát, hướng dẫn hai khách mắc kẹt bên trong đi xuống theo thang bộ và đưa ra ngoài an toàn.

May mắn vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.