Vụ cháy khách sạn ở Nha Trang: Chủ cơ sở cho là lửa xuất phát từ xe máy điện 14/05/2026 11:40

(PLO)- Theo chủ khách sạn ở Nha Trang, Khánh Hòa, lửa bùng phát từ xe máy điện rồi lan nhanh sang xe máy bên cạnh cùng đồ đạc khác.

Đến 10 giờ ngày 14-5, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cháy khách sạn trên đường Hàn Thuyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chủ khách sạn đã cho người dọn dẹp khu vực tầng hầm, nơi được cho là ngọn lửa bùng phát đầu tiên.

Theo đại diện khách sạn, lúc xảy ra hỏa hoạn ở tầng hầm có một xe máy điện và một xe máy xăng.

Sau vụ cháy, các đồ vật ở tầng hầm khách sạn bị thiêu rụi. Ảnh: XH

Toàn bộ tài sản ở tầng hầm khách sạn bị ngọn lửa thiêu rụi. Cũng theo chủ khách sạn, lửa xuất phát từ chiếc xe máy điện rồi lan nhanh sang xe máy bên cạnh cùng đồ vật ở tầng hầm. Vụ cháy cũng khiến một số khu vực ở các tầng trên bị cháy sém.

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ cùng ngày, Trung tâm 114 nhận được tin báo của người dân về vụ hỏa hoạn tại tầng hầm một khách sạn trên đường Hàn Thuyên, phường Nha Trang.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ cháy trong khách sạn có năm khách lưu trú và một nhân viên lễ tân.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vào bên trong khách sạn dập lửa. Ảnh: MS

Khi phát hiện cháy, ba người khách cùng nhân viên lễ tân đã tự thoát ra ngoài an toàn. Hai khách còn lại hoảng loạn chạy lên tầng thượng khách sạn.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt sau đó, tiến hành thông khói, thông gió tại khu vực tầng hầm. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã rà soát, hướng dẫn hai khách mắc kẹt bên trong đi xuống theo thang bộ và đưa ra ngoài an toàn.

May mắn vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.