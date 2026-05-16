Công an triệu tập người livestream đe doạ đánh mẹ 16/05/2026 17:50

Ngày 16-5, Công an xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) đã triệu tập BXC (36 tuổi, Thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Hoa) để làm rõ hành vi livestream đe doạ đánh mẹ.

Công an triệu tập BXC. Ảnh: CA.

Trước đó, tối 15-5, trên mạng xã hội lan truyền vụ việc một nam thanh niên livestream trên mạng xã hội sử dụng những lời lẽ thô tục và dọa đánh mẹ mình. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc và lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Ngay trong đêm, Công an xã đã xác định được danh tính người livestream nêu trên là BXC. Do Cường không có mặt tại nhà, đến sáng ngày 16-5, Công an xã Kỳ Hoa đã triệu tập C lên trụ sở để làm việc.

Cán bộ công an xã làm việc với BXC. Ảnh: CA.

Tại cơ quan Công an, C đã thừa nhận mình là chủ tài khoản Facebook và là người trực tiếp livestream chửi bới, dọa đánh mẹ đẻ.

C khai nhận có sử dụng rượu, bia trước khi lên Facebook livestream. Công an xã cũng đã tiến hành test nhanh chất ma túy trong cơ thể, cho kết quả C âm tính.

Công an xã Kỳ Hoa đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.