3 xe container cháy dữ dội trong bãi đất ở TP.HCM 17/05/2026 10:08

(PLO)- Ba xe đầu kéo container bốc cháy dữ dội tại bãi đất ở phường Tân Đông Hiệp, Cảnh sát PCCC nhanh chóng khống chế, ngăn cháy lan sang các phương tiện xung quanh.

Sáng 17-5, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 33 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy 3 xe đầu kéo container xảy ra tại phường Tân Đông Hiệp.

Đám cháy xảy ra tại bãi đất trống, khu vực nhiều xe đầu kéo đậu đỗ. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại bãi đất thuộc khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM.

Khu vực cháy có 3 xe đầu kéo container mang biển kiểm soát 51D-354.., 50H-454.. và 50E-530…

3 xe đầu kéo container bốc cháy dữ dội phần cabin và nhựa phía sau. Ảnh: PHẠM HẢI



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu cứu hộ Khu vực 33 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy, chống cháy lan.

Theo ghi nhận, đám cháy làm cháy phần cabin và nhựa phía sau của 3 xe đầu kéo container. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.