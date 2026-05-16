2 ngày đêm vật lộn với đám cháy ở bãi rác 1 ha ở Quảng Ngãi

An ninh trật tự

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Sau gần hai ngày đêm vật lộn giữa khói bụi dày đặc, sức nóng hầm hập, lực lượng chức năng đã khống chế vụ cháy ở Quảng Ngãi.

Ngày 16-5, Đại tá Đặng Việt Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.
Theo Đại tá Dũng, hơn 10 xe chữa cháy cùng gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia dập lửa xuyên suốt nhiều giờ liền. Lực lượng chức năng tổ chức khoanh vùng, bao vây các điểm cháy nhằm ngăn ngọn lửa lan rộng sang những khu vực chứa rác khác.
“Đến thời điểm này, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, lực lượng vẫn tiếp tục duy trì quân số, phương tiện túc trực tại hiện trường để phòng nguy cơ cháy bùng phát trở lại”-Đại tá Dũng thông tin.
Theo lực lượng chức năng, công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại do khu vực xảy ra hỏa hoạn có diện tích rộng, khối lượng rác lớn, nhiều lớp rác đã phân hủy lâu ngày nên cháy âm ỉ sâu bên dưới. Việc xử lý vì thế kéo dài và đòi hỏi phải duy trì lực lượng liên tục tại hiện trường.
Ghi nhận sáng 16-5, bên trong bãi rác vẫn còn xuất hiện nhiều khu vực khói trắng âm ỉ bốc lên. Xe chữa cháy cùng lực lượng Cảnh sát Phòng chát chữa cháy vẫn túc trực, liên tục phun nước làm mát để hạn chế nguy cơ tái cháy.
Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 14-5, lửa bất ngờ bùng phát tại bãi chứa rác tạm rộng khoảng 1ha. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết nắng nóng kéo dài, trong quá trình lưu chứa, một số vật liệu dễ cháy phát hỏa rồi nhanh chóng lan rộng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng tại chỗ cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tham gia chữa cháy và đề nghị lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ.
Tuy nhiên, địa hình khu vực cháy khá phức tạp, lượng rác tồn chứa lớn, nhiều lớp rác phân hủy nằm sâu bên dưới khiến việc tiếp cận, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Khói độc liên tục bốc lên dày đặc, cộng thêm thời tiết nắng nóng gay gắt khiến công tác chữa cháy thêm vất vả.
Đến tối 15-5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ vẫn thay ca liên tục, gần như không có thời gian nghỉ. Sau nhiều giờ bám hiện trường, nhiều người mặt mũi lấm lem khói bụi, quần áo ướt đẫm mồ hôi khi liên tục tiếp cận các điểm cháy âm ỉ sâu trong bãi rác.
Không chỉ gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy, vụ hỏa hoạn còn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân sống quanh khu vực. Khói và mùi phát sinh từ đám cháy theo gió lan rộng vào khu dân cư khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn trong sinh hoạt.
Chiều 15-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển (áo trắng), trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm vụ việc.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện túc trực 24/24 giờ, xử lý triệt để các điểm cháy âm ỉ, không để cháy lan sang các khu vực chứa rác khác. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổ chức quan trắc chất lượng không khí khu vực xảy ra cháy và vùng lân cận, công khai thông tin để người dân nắm bắt, có biện pháp ứng phó phù hợp nhằm hạn chế tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
