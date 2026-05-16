2 ngày đêm vật lộn với đám cháy ở bãi rác 1 ha ở Quảng Ngãi
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Sau gần hai ngày đêm vật lộn giữa khói bụi dày đặc, sức nóng hầm hập, lực lượng chức năng đã khống chế vụ cháy ở Quảng Ngãi.
“Đến thời điểm này, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, lực lượng vẫn tiếp tục duy trì quân số, phương tiện túc trực tại hiện trường để phòng nguy cơ cháy bùng phát trở lại”-Đại tá Dũng thông tin.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng tại chỗ cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tham gia chữa cháy và đề nghị lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ.