Quảng Ngãi: Đám cháy kéo dài hơn 1 ngày tại bãi chứa rác Nghĩa Kỳ 15/05/2026 18:08

(PLO)- Vụ cháy xảy ra tại bãi rác trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ khiến khói bốc lên dày đặc, ảnh hưởng khu vực xung quanh.

Đến chiều 15-5, các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các biện pháp xử lý vụ cháy xảy ra tại khu vực bãi rác trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ. Cùng thời điểm này, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp để nghe báo cáo và chỉ đạo khắc phục sự cố.

Đám cháy kéo dài hơn 26 giờ

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 19 giờ ngày 14-5, đơn vị nhận được thông tin về vụ cháy tại bãi rác thuộc khu xử lý rác Nghĩa Kỳ. Ngay sau đó, Sở đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường khẩn trương có mặt tại hiện trường để phối hợp theo dõi, nắm tình hình và hỗ trợ xử lý sự cố.

Đám cháy dữ dội tại bãi chứa rác trong Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng gồm 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 1 xe thang phối hợp với cán bộ Phòng PC07 và Công an xã Nghĩa Giang khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Tại hiện trường, do bãi chứa rác tập trung nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bốc cao kèm theo khói đen bao trùm diện rộng, gây khó khăn cho công tác cứu hỏa. Đến 23 giờ 57 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Riêng phần trung tâm bãi rác vẫn còn nguy cơ bùng phát trở lại.

Sau đó, lực lượng chữa cháy rút khỏi hiện trường, người dân cũng giải tán và hoạt động vận chuyển rác tạm thời trở lại bình thường.

Cảnh sát PCCC triển khai dập lửa tại hiện trường.

Cùng thời điểm, một số người dân sống gần khu xử lý rác tập trung tại cổng ra vào, cản trở hoạt động vận chuyển rác và không cho xe chở rác vào khu vực hố chôn lấp rộng 5,6ha.

Tuy nhiên, theo cập nhật trong sáng 15-5, người dân tiếp tục tập trung tại khu vực này và cản trở xe vận chuyển rác vào bãi xử lý.

Đến chiều 15-5, khói lửa vẫn bao trùm bãi rác Nghĩa Kỳ sau hơn 26 giờ xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa, ngăn cháy lan và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân.

Lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường và cháy lan

Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan chuyên môn, vụ cháy xảy ra tại khu vực chứa rác tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh, đồng thời có khả năng lan sang các hố rác khác trong khu xử lý Nghĩa Kỳ nếu không được kiểm soát triệt để.

Ngoài ra, việc người dân tụ tập ngăn cản hoạt động tiếp nhận rác cũng có thể tác động đến công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn.

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 19 giờ ngày 14-5.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo, đánh giá tình hình và chỉ đạo các biện pháp xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy duy trì lực lượng tại hiện trường, triển khai phương án dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại hoặc lan rộng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp khẩn bàn phương án xử lý sự cố vào chiều 15-5.

Đồng thời, chính quyền các xã Nghĩa Giang, Phước Giang và Nghĩa Hành được đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập, không cản trở hoạt động tiếp nhận và xử lý rác.

Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu phối hợp triển khai phương án phòng cháy, ứng phó sự cố môi trường và theo dõi chặt chẽ tình hình để xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh tại khu xử lý rác Nghĩa Kỳ.