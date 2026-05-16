Clip tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 4 học sinh đuối nước 16/05/2026 22:25

(PLO)- Trong đêm tối, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ bốn học sinh đuối nước.

Tối 16-5, thông tin từ UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể còn lại trong vụ bốn học sinh đuối nước, tử vong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Đ.Đ

Nạn nhân vừa được tìm thấy là em NBP (11 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ). Thi thể em P được tìm thấy lúc 21 giờ cùng ngày trên khu vực sông Bánh Lái, xã Hòa Mỹ.

Liên quan vụ việc, trước đó lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ba học sinh đuối nước gồm: NAH (9 tuổi), NGB (11 tuổi), NNB (14 tuổi).

Trước đó, sáng 16-5, cả bốn học sinh nói trên rời khỏi nhà và mất tích. Người thân các em tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả, có gia đình còn đăng thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Đến 17 giờ 30, người dân phát hiện xe đạp và quần áo ở khu vực Sông Bánh Lái (thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ) nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo UBND xã Hòa Mỹ, khoảng 18 giờ, người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm, vớt được thi thể em H. Đến 19 giờ 25, thi thể hai em NGB và NNB được tìm thấy. Đến lúc 21 giờ, các lực lượng tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng là em NBP.

Hiện, UBND xã Hòa Mỹ cùng các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.