Phát hiện 10 con đà điểu trên đường ở Tây Ninh, 6 con đã chết 17/05/2026 11:41

(PLO)- Người dân tại xã Tân Thạnh, Tây Ninh, phát hiện 10 con đà điểu trên tuyến đường vắng vào rạng sáng, trong đó 6 con đã chết.

Sáng 17-5, thông tin từ công an xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng làm rõ vụ phát hiện 10 con đà điểu trên tuyến đường 7 Thước, thuộc ấp 7 Mét, xã Tân Thạnh.

Video: 10 con đà điểu bị bỏ trên đường vắng ở Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, công an xã nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện nhiều con đà điểu xuất hiện trên tuyến đường nói trên.

6 con đà điểu đã chết, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Ảnh: CTV

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì ghi nhận tổng cộng có 10 con đà điểu, trong đó 6 con đã chết và 4 con còn sống.

Công an xã đã bàn giao vụ việc cho phòng kinh tế UBND xã phối hợp cùng lực lượng thú y khu vực tiếp nhận, xử lý theo quy định.

10 con đà điểu được phát hiện ở đoạn đường vắng, không có camera. Ảnh: CTV

Theo đại diện công an xã Tân Thạnh, khu vực phát hiện đàn đà điểu là đoạn đường vắng, không có camera giám sát nên gây khó khăn cho quá trình xác minh.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như nguồn gốc số đà điểu nói trên.