Tìm tung tích nạn nhân chỉ còn bộ xương tại khu đất trống tại TP.HCM 17/05/2026 17:46

(PLO)- Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm tung tích, thân nhân của bộ xương người được phát hiện tại khu đất trống thuộc khuôn viên một công ty tại phường Linh Xuân.

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang truy tìm tung tích, thân nhân của nạn nhân được phát hiện tử vong trong khu đất trống tại phường Linh Xuân.

Tìm thân nhân bộ xương người được phát hiện ở khu đất trống tại TP.HCM. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 7-6-2018, anh NMT, 39 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, vào khu đất trống tại địa chỉ số 501 quốc lộ 1, nay là đường Đỗ Mười, để bẫy chim. Tại đây, anh phát hiện một tử thi nam giới trong tình trạng phân hủy nặng, chỉ còn bộ xương và một phần mô cơ.

Qua ghi nhận ban đầu, nạn nhân mặc quần đùi sọc ca rô trắng đen, áo thun ngắn tay màu trắng. Thi thể nằm giữa khu vực cỏ mọc um tùm, ít người qua lại phía sau khu đất.

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ Điều tra viên Nguyễn Chí Công, Đội 3 Phòng PC01 Công an TP.HCM, địa chỉ số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM hoặc số điện thoại 0937.349.345 để phối hợp giải quyết.