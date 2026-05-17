Khởi tố nữ giáo viên lợi dụng các quyền tự do, dân chủ bôi nhọ người khác 17/05/2026 14:12

(PLO)- Công an xác định bị can Hương đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo để gửi đơn với nhiều nội dung sai sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân.

Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Vũ Thị Hương, 55 tuổi, là giáo viên. Bị can bị điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Hương đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo để gửi nhiều đơn đến các cơ quan trung ương và địa phương. Nội dung các đơn này không liên quan trực tiếp đến Hương.

Bị can Vũ Thị Hương tại cơ quan công an. Ảnh: CAAG

Mặc dù vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị can Hương vẫn không đồng tình và tiếp tục yêu cầu xử lý theo quan điểm cá nhân.

Khi các yêu cầu không được đáp ứng, Hương tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo với nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, đả kích, xúc phạm tổ chức, cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của Hương đã làm ảnh hưởng đến uy tín của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, hành vi này gây tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Người dân không lợi dụng các quyền này để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.