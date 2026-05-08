Khởi tố cựu Tổng Giám đốc Công ty lương thực Hậu Giang và kế toán trưởng 08/05/2026 13:24

(PLO)- Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang và Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ, gây thiệt hại hơn 35 tỉ đồng.

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố 3 bị can để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị can này liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang.

Các bị can Võ Trường Hùng, Trần Xuân Mãi và Phạm Thị Ngọc Diễm (từ trái qua). Ảnh: CACT

Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Võ Trường Hùng (49 tuổi, ngụ TP.HCM), cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang và Trần Xuân Mãi (64 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), cựu Trưởng phòng Kế toán công ty này. Cả 2 bị can này đang thụ án trong vụ án khác.

Bị can Phạm Thị Ngọc Diễm (39 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh khách hàng Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cơ quan chức năng xác định các bị can trên liên quan đến vụ án Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang, gây thiệt hại tài sản trên 35 tỉ đồng.

Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (51 tuổi), cựu Giám đốc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (50 tuổi), cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh và Phạm Vũ Huy (40 tuổi), cựu chuyên viên của phòng này.