Công an Cần Thơ công khai 439 doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ kiểm tra 29/04/2026 11:59

(PLO)- Trong quý II-2026, Công an Cần Thơ sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng Công an đối với 439 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Ngày 29-4, thông tin từ Công an Cần Thơ cho biết đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của lực lượng Công an đối với 439 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố trong quý II năm 2026.

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT, công tác PCCC, môi trường, bảo đảm an toàn lao động…

Các cuộc kiểm tra được triển khai nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; bảo đảm việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT và phát triển kinh tế tư nhân được tiến hành đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Công tác kiểm tra được xác định vừa mang tính phòng ngừa, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các sai phạm; vừa đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đồng thời, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố.

Công an Cần Thơ khẳng định quá trình kiểm tra bảo đảm thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế tối đa việc phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết, tránh gây phiền hà, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cũng như hoạt động bình thường của các cơ sở kinh doanh.

Mời độc giả xem danh sách 439 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn Cần Thơ mà Công an thành phố Cần Thơ dự kiến tiến hành kiểm tra tại đây.