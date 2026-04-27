Công an TP Cần Thơ bắt 10 người trong nhóm cướp giật ở Tân Huê Viên 27/04/2026 09:28

(PLO)- Từ việc triệt phá nhóm cướp giật trước đó, Công an TP Cần Thơ tiếp tục phát hiện, khởi tố thêm nhóm thứ hai do một phụ nữ cầm đầu, hoạt động tại khu vực Công ty Tân Huê Viên.

Ngày 27-4, Công an TP Cần Thơ cho biết từ kết quả đấu tranh, triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản hoạt động tại Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh), Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra các nhóm đối tượng liên quan.

Nhóm cướp giật tài sản bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ. Ảnh: CTV

Qua rà soát, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện thêm một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản do Vi Thị Giàu (44 tuổi, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ) cầm đầu, với khoảng 10 người tham gia.

Nhóm này lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, tạo tình huống chen lấn, va chạm nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 8-3-2026, Công an xã An Ninh phối hợp cùng quần chúng nhân dân và lực lượng bảo vệ Công ty Tân Huê Viên phát hiện, bắt giữ Cao Văn Phước khi đang cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Từ đây, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ băng nhóm.

Cao Văn Phước bị bắt trước đó

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 10 bị can về hành vi cướp giật tài sản; đồng thời bắt tạm giam 9 bị can gồm: Vi Thị Giàu, Nguyễn Văn Út, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Em, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thanh Sơn và Cao Văn Phước.

Riêng Cao Thị Bé Thu do đang nuôi con nhỏ nên không bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý; Công an TP Cần Thơ đề nghị các bị hại liên quan sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra.