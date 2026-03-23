Cần Thơ: Bắt thêm 7 người trong vụ dàn cảnh cướp dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp 23/03/2026 15:52

(PLO)- Công an TP Cần Thơ bắt thêm 7 người trong vụ dàn cảnh cướp dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp, nâng tổng số người liên quan lên 19.

Liên quan vụ dàn cảnh cướp dây chuyền tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, ngày 23-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ thêm 7 người trong nhóm.

Theo đó từ ngày 19 đến 21-3-2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy xét, làm rõ thêm 7 người tham gia. Trong đó, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự 5 người gồm: Hồ Văn Thái (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1979), Nguyễn Thị Yến Linh (sinh năm 1985), Lê Nguyễn Phước Thiên (sinh năm 1994) và Lê Văn Nghĩa (sinh năm 1990), cùng ngụ tỉnh An Giang.

Riêng Lê Thị Lài (sinh năm 1988) đang nuôi con nhỏ và Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1988) đang mang thai nên được xem xét không tạm giữ.

Như vậy đến nay công an đã làm rõ tổng cộng 19 người liên quan đến nhóm dàn cảnh cướp giật tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp. Trong đó, 16 người bị tạm giữ hình sự, 3 người còn lại không bị tạm giữ do mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.