Cà Mau vận động thu hồi, thu gom 123 khẩu súng và hàng trăm viên đạn 19/05/2026 12:16

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các ngành, các cấp tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, thu hồi triệt để số vũ khí, vật liệu nổ còn tồn đọng ngoài xã hội.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành văn bản yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, từ ngày 15-12-2025 đến ngày 15-3-2026, lực lượng chức năng đã vận động thu hồi, thu gom 123 khẩu súng các loại, 847 viên đạn các loại; cùng nhiều lựu đạn, bom, mìn, đầu đạn, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ.

Ngoài ra, toàn tỉnh xảy ra bảy vụ vi phạm quy định pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, khiến ba người bị thương, bốn người tử vong.

Công an tỉnh Cà Mau tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ. Ảnh: CACM

Để góp phần phòng ngừa, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các ngành, các cấp tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập thể, cá nhân sai phạm hoặc vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn, phong tục, dân tộc….

Cạnh đó, chủ động rà soát, đánh giá số lượng, nguồn gốc vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng ngoài xã hội và còn lưu giữ trong nhân dân để áp dụng biện pháp tuyên truyền, vận động, thu hồi triệt để.