Dùng dao chém người, bị xử tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng 31/03/2026 11:53

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định con dao có tính sát thương cao, dùng để xâm phạm sức khỏe người khác trái pháp luật nên được xếp vào loại vũ khí quân dụng.

Ngày 31-3, TAND Khu vực 7 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên bị cáo Đinh Văn Thiết (34 tuổi) 18 tháng tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Đinh Văn Thiết tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25-5-2025, tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), Đinh Văn Thiết dùng một con dao tự chế bất ngờ chém vào vùng đầu của anh Đ. Sau đó, anh Đ vật lộn với Thiết để giật lấy con dao nên bị tổn thương cơ thể là 3%.

Kết quả điều tra xác định con dao nêu trên có tính sát thương cao, dùng để xâm phạm sức khoẻ trái pháp luật nên được xếp vào loại vũ khí quân dụng theo quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 6 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đối với hành vi dùng dao chém người của bị cáo Đinh Văn Thiết, đây là tội phạm được quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự và người bị hại không có đơn yêu cầu khởi tố vụ án nên ngày 25-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định không khởi tố vụ án.