Đâm tình địch sau khi nghe tin vợ cũ có thai, người đàn ông lãnh 9 năm tù 27/03/2026 19:25

(PLO)- Nghe tin vợ cũ có thai, một người đàn ông ở Tây Ninh đã dùng dao đâm tình địch, lãnh án 9 năm tù.

Ngày 27-3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sở thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hữu Lộc (41 tuổi, ngụ Phường Tân Ninh, Tây Ninh) 8 năm tù về tội giết người và 1 năm tù tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” khi dùng dao đâm tình địch khi nghe tin vợ cũ có thai.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 24-1- 2025, chị LHG ( là vợ cũ của Lộc đã ly hôn năm 2022) đang uống bia cùng với một số người bạn tại phường Tân Ninh thì gặp Huỳnh Hữu Lộc, Lộc ghen tuông nên xảy ra mâu thuẫn với chị G nhưng được mọi người can ngăn.

Chị G điều khiển xe máy đi về, Lộc cũng chạy xe đi theo. Khi chị G chạy được 1 đoạn do không làm chủ được tay lái nên tự té ngã. Khi Lộc chạy đến, nhìn thấy xe máy chị G điều khiển là xe của LAP (người đang chung sống cùng chị G) nên ghen tức và nhặt 1 khúc cây tầm vông bên đường đập vào xe máy chị G làm hư hỏng xe.

Huỳnh Hữu Lộc đâm tình địch sau khi nghe tin vợ cũ có thai. Ảnh: CTV

Khi thấy chị G bị thương do té xe, Lộc đã gọi điện thoại cho bạn nhậu cùng chị G đến đưa chị G vào Trung tâm y tế sơ cứu vết thương.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi Lộc đang đứng trước cửa Trung tâm y tế thì nhìn thấy anh LAP đến thăm chị G. Lúc này Lộc và anh P nói chuyện qua lại thì Lộc nghe anh P nói chị G đã có thai với anh P 2 tháng, Lộc ghen nên lấy 1 con dao bằng kim loại, mũi nhọn (loại dao gấp gắn vào móc khoá xe) đâm trúng ngực trái của anh P.

Anh P bỏ chạy qua trụ sở Công an phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cũ ở đối diện và được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu, điều trị đến ngày 5-2-2025 xuất viện. Riêng Lộc bị Công an đưa về trụ sở làm việc và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh, Tây Ninh cũ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân bị vết thương thấu tim, cùng nhiều tổn thương vùng ngực, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 54%. Đối với hung khí Lộc đâm anh P là dao gấp thuộc danh mục “dao có tính sát thương cao”.

HĐXX nhận định hành vi của Lộc mang tính côn đồ, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác. Việc nạn nhân không tử vong được xác định là ngoài ý muốn chủ quan của bị can, do đó hành vi cấu thành tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt.