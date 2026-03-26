Tấn công hàng xóm bằng cây xiên gạo, lãnh án 10 năm tù 26/03/2026 12:56

(PLO)- Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ khi uống rượu, một người đàn ông đã dùng cây xiên gạo đâm hàng xóm, gây thương tích nặng và phải trả giá bằng bản án 10 năm tù.

Ngày 26-3, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khánh (46 tuổi, ngụ phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) 10 năm tù về tội “giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt khi dùng cây xiên gạo đâm hàng xóm sau khi cự cãi.

Theo hồ sơ vụ án, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 1-5-2025. Trong lúc uống rượu, bia, ông Trần Công Bình nhớ lại việc trước đó Khánh hỏi mình “đến đây sống bao nhiêu năm”. Cho rằng câu hỏi mang tính gây sự, Bình đã đi bộ khoảng 100m đến nhà Khánh tại khu phố Rạch Chanh để nói chuyện. Tuy nhiên, cuộc gặp nhanh chóng chuyển thành tranh cãi căng thẳng.

Nguyễn Văn Khánh đã dùng cây xiên gạo để đâm hàng xóm sau cự cãi. Ảnh: HUỲNH DU

Trong lúc xô xát, Khánh quay vào nhà, lấy một cây xiên gạo bằng kim loại, có đầu nhọn, giấu sau lưng rồi quay ra tiếp tục lời qua tiếng lại. Khi Bình dùng tay đánh vào mặt Khánh, bị cáo đã rút hung khí, đâm liên tiếp hai nhát vào vùng ngực và bụng của nạn nhân.

Không dừng lại, khi anh Nguyễn Hoàng Bá Linh chạy đến can ngăn, Khánh còn vung xiên gạo chém vào tay trái của người này. Tuy nhiên, Linh kịp thời chống đỡ, làm rơi hung khí. Sau đó, Khánh nhặt lại cây xiên gạo, đặt về vị trí cũ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân Bình gục ngã trên đường bê tông, cách nhà Khánh khoảng 20m, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của Bình là 56%, trong đó vết thương vùng ngực phải nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Ba ngày sau khi gây án, Khánh đã đến cơ quan công an đầu thú.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khánh với mức án 10 năm tù. Ảnh: HUỲNH DU

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Dù hậu quả chết người chưa xảy ra, nhưng điều này nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, do được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, hành vi của Khánh đủ yếu tố cấu thành tội “giết người” ở giai đoạn chưa đạt.

HĐXX nhấn mạnh, hành vi này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người khác mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi xem xét các tình tiết, tòa đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù.