Xâm hại bé gái 12 tuổi, 2 thanh niên lãnh án tù, 2 thanh niên bị điều tra 27/03/2026 16:34

(PLO)- Cơ quan điều tra xác định có 4 thanh niên đã có hành vi quan hệ tình dục với bé gái chưa đủ 13 tuổi.

Ngày 27-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ông Văn Quốc (20 tuổi) 9 năm tù và Lý Hải Đăng (21 tuổi) 7 năm tù, cùng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, ngày 7-9-2024, bà TTHT phát hiện con gái là cháu NNNY (sinh ngày 28-8-2011) mang thai 18 tuần 5 ngày nên đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, xác định cháu Y đã bị nhiều đối tượng nam quan hệ tình dục trong thời gian dài, khi cháu Y chưa đủ 13 tuổi.

Cụ thể, bị cáo Ông Văn Quốc quen biết em Y qua mạng xã hội. Đến chiều 1-1-2024, Quốc đã chở Y đến một bãi đất trống gần khu vực bờ kè phường An Phú Đông, quận 12 (cũ), TP.HCM để quan hệ tình dục.

Bị cáo Ông Văn Quốc (phải) và bị cáo Lý Hải Đăng tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Cùng thời gian này, bị cáo Lý Hải Đăng dù không quen biết Y nhưng sau khi nghe bị cáo Quốc kể lại sự việc đã nảy sinh ý định tiếp cận nhắn tin, làm quen với Y.

Đến ngày 28-4-2024, khi đang ở phòng trọ của một người bạn, Đăng thấy Y đi ngang qua nên đã bắt chuyện rồi đưa vào phòng để thực hiện hành vi xâm hại Y.

Bị cáo Lý Hải Đăng tại phiên xét xử. Ảnh: MX

Ngoài hai bị cáo trên, CQĐT xác định còn hai đối tượng là Hồ Quốc Thịnh (20 tuổi) và Nguyễn Trọng Bằng (29 tuổi) đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với Y.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, xác định Hồ Quốc Thịnh là cha của đứa trẻ do Y sinh ra.

Đến ngày 12-9-2024, hồ sơ liên quan đến đối tượng Hồ Quốc Thịnh đã được chuyển đến Công an quận Bình Thạnh (cũ), TP.HCM để điều tra. Riêng đối với Nguyễn Trọng Bằng, cơ quan công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự để xử lý sau.