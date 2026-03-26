Xét xử người đàn ông hiếp dâm con riêng của vợ hờ sau khi sử dụng ma túy 26/03/2026 14:50

(PLO)- Sau khi sử dụng ma túy, bị cáo Trần Quang Hùng đã có hành vi đồi bại với con gái riêng của vợ hờ.

Ngày 26-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hùng (46 tuổi) 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 2 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo là 22 năm tù.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý của trẻ em; xâm phạm chế độ thống nhất quản lý của nhà nước về chất ma túy... Do đó, cần xử lý nghiêm bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Bị cáo Trần Quang Hùng tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, khoảng năm 2017, bị cáo Hùng cùng ĐTG sống chung với nhau như vợ chồng. Đến cuối tháng 8-2024, chị G đón con riêng của mình là cháu TĐBN (sinh ngày 1-9-2015, thời điểm xảy ra vụ án 9 tuổi) về ở cùng.

Ngày 20-10-2024, Hùng thuê phòng tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh (cũ) để ở cùng chị G và cháu N.

Tại đây, Hùng đặt mua của đối tượng tên Đạt (chưa rõ lai lịch) 300.000 đồng ma túy và cùng chị G sử dụng hết.

Đến 18 giờ cùng ngày, bị cáo Hùng đi ra ngoài mua đồ ăn rồi quay lại phòng. Nghi ngờ chị G quan hệ tình dục với Đạt nên bị cáo Hùng gặng hỏi. Chị G không thừa nhận nên Hùng bực tức, đánh đập mẹ con chị G.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, bị cáo Hùng đã bắt ép cháu N thực hiện hành vi đồi bại với mình. Đến khi Hùng chuẩn bị thực hiện hành vi giao cấu với cháu N thì chị G ngăn cản dọa sẽ báo công an nên Hùng dừng lại.

Đến ngày 21-10-2024, bị cáo Hùng và chị G đưa cháu N đi đặc khu Côn Đảo, TP.HCM thuê nhà trọ để ở. Sau khi đến đây, chị G đã đến cơ quan công an để tố giác hành vi phạm tội của Hùng.