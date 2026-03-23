Tạm giữ người đàn ông dụ dỗ bé gái vào quán cà phê rồi làm bậy 23/03/2026 18:44

(PLO)- Quen nhau từ ứng dụng hẹn hò, Minh kết bạn Zalo với bị hại rồi dụ dỗ đến quán cà phê chòi tại phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 23-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ Lê Hoàng Minh (38 tuổi, ngụ xã An Châu) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 20-3, Công an phường Long Xuyên tiếp nhận tin báo của chị NTKN (35 tuổi, trú xã Chợ Mới) trình báo về việc con của chị là cháu NA (12 tuổi) bị một người đàn ông sử dụng tài khoản Zalo tên “Hoang Minh” làm quen, rồi dụ dỗ đến một quán cà phê chòi ở phường Long Xuyên để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Lê Hoàng Minh bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: CAAG

Từ chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Long Xuyên khẩn trương điều tra, xác minh nghi phạm gây án.

Sau nhiều giờ truy xét, đến trưa 21-3, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Long Xuyên đã xác định, triệu tập Lê Hoàng Minh đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận đã làm quen, kết bạn với cháu A qua ứng dụng hẹn hò trên điện thoại di động. Quá trình liên lạc, Minh đã kết bạn với cháu A qua Zalo.

Ngày 18-3, Minh nhắn tin, dụ dỗ cháu đến phường Long Xuyên để hẹn gặp rồi dẫn dụ, chở cháu vào quán cà phê chòi để thực hiện hành vi hiếp dâm.