An Giang: Gây án vì nghi chị vợ xúi giục vợ ly hôn 20/03/2026 19:58

(PLO)- Cho rằng vợ bị chị ruột xúi giục vợ mình ly hôn, bị cáo Vinh đã dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người chị vợ khi chị này từ nước ngoài về Việt Nam thăm nhà.

Ngày 20-3, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Bùi Phước Vinh (29 tuổi, ngụ xã Đông Hòa) 9 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền gần 200 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Phước Vinh bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 10 năm tù về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, Vinh kết hôn với chị LHD (em ruột chị LHK). Do mâu thuẫn trong hôn nhân, chị D sang Hàn Quốc thăm chị gái và bất ngờ gọi điện về đòi ly hôn, cắt liên lạc với Vinh. Cho rằng vợ bị chị K tác động để ly hôn, nên Vinh nảy sinh thù tức.

Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra vào Tết Nguyên đán 2024, từ Hàn Quốc theo dõi camera ở quê nhà, thấy Vinh mang trái cây đến cúng mẹ vợ nên chị K đã chửi và bảo cha ruột đem số trái cây ném xuống sông. Từ đó, Vinh nảy sinh ý định trả thù và từng đe dọa sẽ đâm chết chị K nếu chị về Việt Nam.

Chiều 13-2-2025, biết chị K đã về nước và đang ở nhà cha ruột, Vinh mang theo dao găm đi tìm. Gặp chị K, Vinh yêu cầu gọi điện cho vợ mình để nói chuyện, rồi bất ngờ đâm một nhát vào vai trái bị hại. Khi chị K bỏ chạy vào nhà, Vinh tiếp tục đuổi theo đâm thêm bốn nhát vào vai, lưng và hông.

Thấy sự việc, cha chị K vừa quay video vừa tri hô can ngăn. Vinh sau đó cầm dao bỏ chạy về nhà. Chị K được đưa đi cấp cứu kịp thời, kết quả giám định tỉ lệ thương tích 11%.

Sau vụ án, Vinh bị công an mời làm việc, giao nộp hung khí và bị khởi tố vào ngày 15-4-2025.