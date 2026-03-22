Hành vi đồi bại của 2 người đàn ông cùng 53 tuổi với bé gái 13 tuổi 22/03/2026 18:16

(PLO)- Hai người đàn ông ở Đà Nẵng bị tạm giữ vì có hành vi đồi bại với bé gái sinh năm 2013.

Ngày 22-3, Công an TP Đà Nẵng cho hay Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với DPĐ và LVN (đều 53 tuổi, cùng ngụ phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, dâm ô người dưới 16 tuổi.

DPĐ và LVN tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1-2026 đến nay, ông Đ. nhiều lần lợi dụng thời điểm ban đêm, khu vực vắng người tại địa phương để tiếp cận, dụ dỗ, thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu NTQ (sinh năm 2013).

Các hành vi diễn ra tại khu vực như hẻm dân cư, sân bóng… với thủ đoạn cho tiền, dụ dỗ nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định ông N. là hàng xóm, đã lợi dụng việc cháu bé thường xuyên ở nhà một mình để nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô.

Các hành vi chủ yếu diễn ra tại nhà riêng của bị hại, với thủ đoạn tương tự là cho tiền nhằm tạo sự lệ thuộc, tránh bị phát hiện. Bước đầu, cả hai người đàn ông trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.