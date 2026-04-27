Công an Cà Mau khởi tố 34 bị can liên quan khai thác hải sản bất hợp pháp 27/04/2026 12:46

(PLO)- Từ năm 2019 đến nay, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố 12 vụ với 34 bị can liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Với quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), thời gian qua, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cụ thể, đơn vị tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân; đồng thời tăng cường điều tra các đường dây tổ chức đưa tàu cá khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài để xử lý nghiêm.

Cán bộ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau tuyên truyền pháp luật khai thác thủy sản nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân. Ảnh: CACM

Thống kê từ tháng 1-2019 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tiếp nhận, thụ lý 24 vụ việc liên quan đến IUU, kết thúc điều tra và truy tố 12 vụ với 34 bị can.

Đồng thời, đơn vị phối hợp tổ chức 5 phiên tòa xét xử lưu động tại địa bàn xã Sông Đốc đối với 20 bị cáo. Tổng mức hình phạt dành cho các bị cáo là 111 năm 3 tháng tù giam. Các phiên tòa không chỉ xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm mà còn có tác dụng tuyên truyền, răn đe mạnh mẽ đến ngư dân ven biển.

Song song đó, đơn vị đã cấp phát hơn 2.000 tờ rơi, áp phích và tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn trọng điểm. Lực lượng chức năng vận động chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.

Thời gian tới, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về phòng, chống khai thác IUU. Trọng tâm là đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và làm rõ các đường dây tổ chức, môi giới đưa tàu cá khai thác trái phép.

Đơn vị cũng tăng cường phối hợp với Biên phòng, Cảnh sát biển và ngành nông nghiệp để trao đổi thông tin, kiểm soát tàu cá. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm liên quan đến IUU, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển bền vững ngành thủy sản.