Cà Mau công bố kết thúc ổ dịch não mô cầu liên quan trại giam Cái Tàu 20/04/2026 19:43

(PLO)- Đến ngày 20-4, ổ dịch não mô cầu liên quan trại giam Cái Tàu không phát sinh ca mắc mới, được xác định đủ điều kiện kết thúc theo quy định.

Ngày 20-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết đã kết thúc ổ dịch bệnh não mô cầu liên quan trại giam Cái Tàu, xã Khánh An.

Theo báo cáo, ngày 10-4, đơn vị ghi nhận 3 trường hợp nghi bệnh não mô cầu liên quan trại giam. Qua điều tra dịch tễ và kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM, xác định 2 trường hợp dương tính, trong đó có 1 trường hợp (66 tuổi) tử vong ngày 9-4.

Các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan, cùng sinh hoạt và lao động trong khuôn viên trại giam Cái Tàu.

Sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai điều tra, xử lý ổ dịch, phun khử khuẩn khu vực liên quan; đồng thời lập danh sách, theo dõi sức khỏe và cho uống thuốc dự phòng đối với 2.350 người tiếp xúc gần.

Đến ngày 20-4, sau 10 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh, không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới liên quan ổ dịch. Căn cứ kết quả giám sát và các biện pháp xử lý, ổ dịch đủ điều kiện kết thúc theo quy định của Bộ Y tế.