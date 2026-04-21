Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau lỡ hẹn khai thác: Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 21/04/2026 11:04

(PLO)- Sau nhiều lần đôn đốc, dự án cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau vẫn chưa thể đưa vào khai thác đúng kế hoạch. Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Bộ Xây dựng vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Phạm Minh Hà sau khi kiểm tra dự án cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào ngày 14-4. Trong đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá nhiều đơn vị thiếu nghiêm túc và chưa quyết liệt trong triển khai dự án.

Nhà thầu thì thi công chậm…

Hai đoạn tuyến trên do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, tổng chiều dài hơn 110 km. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài gần 38 km đã đưa vào khai thác.

Riêng đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài 73 km, sau hơn hai tháng khai thác tạm thời, ngày 16-3 phải dừng để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục thi công nhiều phần việc như đường gom, nút giao, tuyến nối, hệ thống giám sát điều hành giao thông. Ngoài ra còn phải hoàn thiện các hạng mục như rãnh thoát nước, gia cố mái taluy, bổ sung hệ thống an toàn giao thông và khắc phục các khiếm khuyết trên tuyến chính.

Theo Bộ Xây dựng, trong quá trình triển khai, đơn vị nhiều lần có văn bản chỉ đạo, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, xử lý các vị trí chưa đảm bảo độ bằng phẳng và hoàn thiện thủ tục bàn giao. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc.

Tiến độ thi công còn chậm. Việc sửa chữa các khiếm khuyết chưa triệt để. Nhiều hạng mục chưa đạt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn dự án. Nguyên nhân được chỉ ra là lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức. Nguồn lực tài chính chưa được bố trí đầy đủ. Máy móc, thiết bị chưa được tăng cường kịp thời.

Dự án Cần Thơ - Cà Mau dự kiến sẽ đưa vào khai thác trước 30-4. Ảnh: C.ANH

Một số nhà thầu chưa nghiêm túc trong việc lập kế hoạch thi công theo mốc tiến độ Bộ đề ra. Các nhà thầu đứng đầu liên danh chưa phát huy vai trò điều phối.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng nêu rõ nhà thầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C chưa thể hiện tốt vai trò dẫn dắt liên danh.

Ngoài ra, các đơn vị cũng chưa xác định đúng các hạng mục “đường găng” để tập trung thi công. Những phần việc quan trọng như hoàn thiện lề đường, bậc nước, gia cố taluy hay xử lý nền đất yếu tại các nút giao vẫn còn chậm.

Chủ đầu tư thì thiếu quyết liệt, chậm xử lý nhà thầu yếu

Bộ Xây dựng đánh giá Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chưa thực sự quyết liệt trong điều hành. Công tác đôn đốc nhà thầu còn thiếu sát sao. Việc khắc phục các vị trí kém bằng phẳng chưa đạt yêu cầu. Nhiều hạng mục trên tuyến chính chưa được hoàn thiện đúng kế hoạch.

Đặc biệt, việc hoàn thiện thủ tục để bàn giao công trình trước ngày 15-4 theo chỉ đạo của Bộ đã không đạt tiến độ.

Chủ đầu tư cũng chưa kịp thời đưa ra giải pháp xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ. Điều này khiến tiến độ chung của dự án bị ảnh hưởng.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là tình trạng người dân xây dựng nhà cửa, công trình trong hành lang an toàn đường bộ tại các đoạn đã đưa vào khai thác.

Theo Bộ Xây dựng, tình trạng này chưa được xử lý kịp thời. Nếu kéo dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, Bộ yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở đó, báo cáo UBND các tỉnh để chỉ đạo xử lý theo quy định.

Yêu cầu kiểm điểm, coi tiến độ là danh dự

Để đảm bảo tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm tiến độ. Trong đó có gói thầu thiết bị quản lý, điều hành giám sát giao thông và các hạng mục còn lại của dự án.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và trước pháp luật về tiến độ, chất lượng công trình cũng như công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh các đơn vị phải xem việc hoàn thành dự án là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là “danh dự và trách nhiệm”.

Một số nhà thầu thi công tuyến được Bộ đánh giá là 'thiếu nghiêm túc'. Ảnh: V.LONG

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư rà soát toàn bộ các tồn tại, kể cả những vị trí đã sửa nhưng chưa đạt yêu cầu, để tổ chức khắc phục dứt điểm. Các hạng mục cần hoàn thiện gồm hệ thống an toàn giao thông, lề bê tông, rãnh thoát nước, ống cáp, điện chiếu sáng và gia cố taluy.

Đặc biệt, các nhà thầu có khối lượng lớn như VNCN E&C, Hải Đăng, Bắc Trung Nam, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), Tân Nam, Thi Sơn, Định An phải bổ sung đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực.

Bộ đặt mốc hoàn thành toàn bộ các hạng mục trên tuyến chính trước ngày 25-4 tới. Sau đó, dự án phải đủ điều kiện nghiệm thu và bàn giao để đưa vào khai thác trước ngày 30-4.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được yêu cầu chủ động mời các cơ quan như Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Đường bộ, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra hiện trường.

Việc kiểm tra nhằm kịp thời xử lý các tồn tại, đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hoạch đưa đoạn Hậu Giang - Cà Mau vào khai thác trở lại.

Đối với các hạng mục chưa hoàn thành như đường gom, tuyến nối, nút giao và hệ thống điều hành giao thông, Bộ Xây dựng yêu cầu lập tiến độ chi tiết cho từng phần việc.

Cụ thể, toàn bộ đường gom phải hoàn thành trong tháng 5 này. Các nút giao IC3, IC4, IC6, IC10 phải hoàn thành trước ngày 30-6 tới.

Đối với các tuyến nối và nhánh nút giao như IC8, IC9, các đơn vị phải hoàn thành công tác gia tải trước ngày 30-5. Sau đó căn cứ thời gian chờ lún để triển khai các bước tiếp theo.

Bộ yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo tiến độ mà bỏ qua tiêu chuẩn kỹ thuật.

Chủ đầu tư được yêu cầu huy động đầy đủ nguồn lực, từ tài chính đến nhân lực và thiết bị; đồng thời phải chủ động nguồn vật liệu để đảm bảo thi công liên tục.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh phải cương quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ theo đúng hợp đồng. Không để ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành dự án.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải khẩn trương hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho gói thiết bị thuộc hệ thống giám sát điều hành giao thông. Đây là hạng mục quan trọng, cần hoàn thành đồng bộ với các nút giao để đưa vào khai thác hiệu quả.