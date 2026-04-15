Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung tiếp tục trễ hẹn 15/04/2026 13:39

(PLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc – Nam qua miền Trung chưa thể đưa vào khai thác như mốc 15-4 theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. Các đơn vị cho biết nhanh nhất phải đến dịp 30-4 mới có thể thông xe, trong khi hệ thống trạm dừng nghỉ cũng đang chậm tiến độ.

Tại cuộc họp giao ban công tác quý I, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại, đưa các dự án cao tốc đã hoàn thành vào khai thác trước ngày 15-4.

Bộ cũng có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án - chủ đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung, phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào vận hành trong cùng thời điểm. Tuy nhiên, đến nay mục tiêu này chưa đạt được.

Nhanh nhất cuối tháng 4 mới thông xe

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án Chí Thạnh – Vân Phong khẳng định mốc 15-4 không thể đáp ứng. Theo đơn vị này, nhanh nhất phải đến ngày 30-4, dự án mới có thể đưa vào khai thác.

Nguyên nhân chủ yếu do các quy định về an toàn giao thông được siết chặt. Các dự án phải hoàn tất đầy đủ hạng mục an toàn và thủ tục bàn giao mới được vận hành. Cách làm “vừa khai thác, vừa hoàn thiện” như trước đây không còn được áp dụng.

Trước đây các dự án hoàn thành cơ bản công tác xây dựng có thể vừa cho phương tiện lưu thông vừa hoàn thiện các hạng mục còn lại. Tuy nhiên hiện nay các chủ đầu tư không áp dụng hình thức này vì dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Ảnh: CTV

Ngoài ra, một số đoạn tuyến đi qua khu vực địa chất phức tạp, cần thời gian gia tải để đảm bảo ổn định nền đường. Hiện vẫn còn khoảng 8 km cuối đang thi công, trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng, gây thêm khó khăn cho nhà thầu.

Các đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh cũng đang bổ sung các hạng mục an toàn theo đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông.

Tín hiệu đáng mừng nhất nằm ở việc Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án tổ chức giao thông đối với hai đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh. Đây được xem là bước cuối trước khi đưa các tuyến vào khai thác.

Theo phương án này, các loại xe được phép lưu thông gồm xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ. Tốc độ tối đa phổ biến là 90 km/h. Riêng xe khách giường nằm và một số phương tiện khác bị giới hạn ở mức 80 km/h. Tốc độ tối thiểu toàn tuyến là 60 km/h, trừ các khu vực đặc thù như nút giao, trạm thu phí. Ở các nhánh rẽ, tốc độ được quy định từ 50 km/h trở lên.

Một số phương tiện không được phép đi vào cao tốc, gồm xe máy, xe thô sơ, xe gắn máy, xe bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe có tốc độ thiết kế thấp hơn mức tối thiểu. Ngoại lệ chỉ áp dụng cho phương tiện phục vụ quản lý, bảo trì.

Trong điều kiện mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn giữa các xe được quy định theo từng dải tốc độ. Cụ thể, với tốc độ 60 km/h, khoảng cách tối thiểu là 35 m; từ 60-80 km/h là 55 m; và từ 80-100 km/h là 70 m.

Các Ban Quản lý dự án được phép điều chỉnh linh hoạt tốc độ ở một số đoạn để đảm bảo an toàn trong giai đoạn hoàn thiện. Đồng thời, hệ thống biển báo đang được rà soát, bổ sung trước khi bàn giao chính thức.

Đáng chú ý, trong thời gian chuyển tiếp, chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo trì. Mục tiêu là đảm bảo tuyến hoạt động thông suốt, an toàn, góp phần tăng kết nối vùng.

Với tiến độ hiện nay, việc thông xe từ Hà Nội - TP.HCM ngày 15-4 không đạt. Các đơn vị đang phấn đấu đưa một số đoạn vào khai thác dịp 30-4.

Trạm dừng nghỉ vẫn chậm tiến độ

Liên quan hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ, cho biết toàn tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ có 23 trạm, trung bình khoảng 100 km một trạm.

Hiện cơ quan này đang triển khai đầu tư 21 trạm. Trong đó, 16 trạm đã khai thác các dịch vụ thiết yếu.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng thời gian qua bị chậm. Nguyên nhân là do biến động giá nhiên liệu, ảnh hưởng đến chi phí và kế hoạch thi công.

Hiện một số trạm dừng nghỉ trên đường bộ cao tốc Bắc - Nam mới đưa vào khai thác tạm, chưa hoàn chỉnh công tác đầu tư xây dựng. Ảnh: V.LONG

Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư chưa quyết liệt triển khai, còn chậm hoàn tất thủ tục hoặc thi công cầm chừng. Đáng chú ý có các liên danh như Petrolimex, Futabuslines - Thành Hiệp Phát.

Cục Đường bộ đã yêu cầu các nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Đồng thời, phải tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp khi thời tiết thuận lợi.

Mục tiêu trước mắt là hoàn thành các công trình dịch vụ công tại trạm dừng nghỉ trước dịp 30-4. Các hạng mục còn lại sẽ hoàn thiện theo tiến độ hợp đồng. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ, nhà đầu tư sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Các Ban Quản lý dự án được giao nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát việc thực hiện hợp đồng của nhà đầu tư. Đồng thời, phối hợp với địa phương để xử lý dứt điểm vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ngoài ra, các đơn vị phải chủ động hướng dẫn tổ chức giao thông đối với các trạm dự kiến vận hành dịp 30-4, để nhà đầu tư có phương án thi công phù hợp.