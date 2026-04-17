Thông xe hơn 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào dịp 30-4 17/04/2026 17:43

(PLO)- Các đơn vị liên quan đang thực hiện các bước cuối cùng để đưa vào khai thác hơn 37 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong dịp 30-4.

Ngày 17- 4, theo tin từ Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), Ban cùng các đơn vị liên quan đang bước vào đợt cao điểm kiểm tra, nghiệm thu và hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 17 km.

Khi dự án thành phần 2 trên địa bàn Đồng Nai được đưa vào khai thác, dự án thành phần 3 phía TPHCM dài gần 20 km cũng đưa vào vận hành đồng bộ với tổng chiều dài gần 37 km. Riêng dự án thành phần 1 qua Đồng Nai dài 16km hiện vẫn đang gấp rút xây dựng.

Thành phần 2 và 3 của dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dài hơn 37 km dự kiến sẽ đưa vào khai thác dịp 30-4. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn khắc phục tồn tại từ 18 đến 21- 4, cơ quan chức năng sẽ phúc tra và Hội đồng kiểm tra Nhà nước dự kiến họp, đánh giá và chấp thuận kết quả nghiệm thu trước ngày 25-4.

Dự kiến đến ngày 29-4, các thủ tục cuối cùng sẽ được trình cấp có thẩm quyền chấp thuận, làm cơ sở để Ban Quản lý dự án 85 quyết định đưa tuyến chính vào khai thác.

Để đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý dự án 85 yêu cầu các nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tăng cường nhân lực, tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý và các hạng mục còn lại. Các hạng mục ATGT, hệ thống thoát nước, gia cố lề đường… phải được hoàn tất đồng bộ, đáp ứng điều kiện nghiệm thu.

Hướng đến mục tiêu chung là đưa tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác đúng dịp 30- 4, góp phần tăng cường kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ.