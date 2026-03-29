Chưa thể thông xe 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 31-3 29/03/2026 12:52

(PLO)- Theo kế hoạch đến cuối tháng 3 sẽ đưa vào sử dụng khoảng 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng đến nay dự án vẫn còn nhiều bất cập và chưa thể hẹn ngày khai thác.

Trước đó, Ban Quản lý dự án 85 (QLDA)- Bộ Xây dựng cho biết, theo kế hoạch ban đầu đến cuối tháng 3 này các đơn vị sẽ đưa vào khai thác dự án thành phần 2 và 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với chiều dài hơn 37 km.

Tuy nhiên, đến nay thành phần 2 dài hơn 18 km qua tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hoàn thành tất cả các phần việc, vì vậy việc đưa vào khai thác sẽ nảy sinh nhiều bất cập. Do đó, Ban QLDA nhận thấy phương án thông xe trước 31-3 vẫn có nhiều khó khăn.

Còn nhiều bất cập

Theo báo cáo từ Ban QLDA 85 gửi Bộ Xây dựng, dự án thành phần 2 qua địa bàn Đồng Nai vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhiều hạng mục đã hoàn thành. Hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại trên các tuyến nhánh và đường gom dân sinh.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn còn nhiều vướng mắc. Ảnh: VŨ HỘI.

Tuy nhiên, đối với phần diện tích bổ sung hơn 6ha để phục vụ các hạng mục như đường quay đầu xe ITS, trạm thu phí, đường gom dân sinh công tác bồi thường vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Riêng cầu vượt ngang với đường tỉnh 770B với quy mô 5 nhịp mới thi công chưa thể triển khai do chưa được bàn giao mặt bằng.

Tại dự án thành phần 2 có kết nối với Tuyến T1 và T2 thuộc Dự án sân bay Long Thành (qua một số nhánh trong nút giao Long Thành, nút giao Sân Bay) thì Ban QLDA sân bay Long Thành dự kiến đến tháng 4-2026 mới bắt đầu đấu nối nguồn điện phục vụ chiếu sáng và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại các đoạn tuyến này.

Vì vậy, Ban QLDA 85 nhận thấy chưa đủ điều kiện về an toàn để đưa vào khai thác các đoạn tuyến T1, T2 dẫn đến chỉ có duy nhất một hướng kết nối vào tuyến chính cao tốc cho phương tiện đi hướng từ Dầu Giây đến nút giao Long Thành rẽ phải vào nhánh N6 (Dầu Giây - Vũng Tàu) để đi Vũng Tàu.

Còn lại, tất cả các hướng đi khác không có lối vào và ra cao tốc vì còn đang phụ thuộc tuyến số 2 của dự án sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, một số nhánh nút giao đoạn qua Long Thành giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu do chưa xây dựng hệ thống trạm thu phí (cả 3 Dự án thành phần đang triển khai thiết kế hệ thống ITS) dẫn đến các phương tiện đi từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu và chiều ngược lại sẽ không có tín hiệu thông tin, do đó sẽ không thể thu phí theo quy định.

Ngoài ra, dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành chưa giải phóng mặt bằng xong, chưa thi công đoạn khoảng 300 m từ nút giao quốc lộ 51 đến vị trí khớp nối với dự án thành phần 2 của cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu tại nút giao Tân Hiệp dẫn đến chưa thể kết nối được.

Đoạn do tỉnh Đồng Nai làm chủ quản mới đạt 73%

Do đó, Ban QLDA kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, bao gồm đẩy nhanh bồi thường, bàn giao toàn bộ mặt bằng bổ sung trong tháng 3 này và sớm hoàn thiện, đưa vào khai thác các tuyến kết nối sân bay Long Thành.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn dự án thành phần 3 dài khoảng 19 km qua TP.HCM. Ảnh: VŨ HỘI

Cần nhanh chóng nghiên cứu phương án thu phí phù hợp trong giai đoạn chưa hoàn thiện hệ thống ITS và tăng cường phối hợp liên vùng nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc khác.

Trong khi đó, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 16 km UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ quản hiện đạt sản lượng khoảng 73%. Tuyến chính dài 6,2 km đã hoàn thành nền đường, trong đó bê tông nhựa đạt 4,1 km.

Còn dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ nay là TP.HCM làm chủ quản hiện đạt khoảng 98% khối lượng. Tuyến chính đã hoàn thành bê tông nhựa, sơn kẻ đường, dải phân cách, hàng rào và hệ thống đường gom.