Dân ngộp thở vì 'bão' bụi từ khu công nghiệp 12/05/2026 12:12

(PLO)- Việc thi công dự án khu công nghiệp Phú Xuân ở Đắk Lắk gây bụi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu dân cư xung quanh.

Ngày 12-5, ông Hoàng Viết Cát, Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND xã vừa có văn bản đề nghị chủ đầu, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk thực hiện đầy đủ các giải pháp an toàn trong quá trình thi công, xây dựng khu công nghiệp Phú Xuân tại địa phương này.

Bão bụi từ thi công khu công nghiệp Phú Xuân. Ảnh: N.D

Theo ông Cát, khi thi công dự án khu công nghiệp Phú Xuân, nhà thầu chưa thực hiện rào tôn, che chắn, khiến bụi phát tán vào khu dân cư.

Vì vậy, UBND xã Cuôr Đăng đã gửi văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng để chấn chỉnh, khắc phục. Hiện việc thi công tại dự án đã tạm dừng.

Thời điểm máy móc thi công gây bụi tại dự án khu công nghiệp Phú Xuân. Ảnh:N.D

“Chúng tôi cũng đang làm việc với Sở Xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng để thống nhất các biện pháp an toàn khi thi công dự án. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên, nếu nhà thầu không khắc phục, để bụi gây ảnh hưởng đến khu dân cư, chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh và sẽ lập biên bản xử lý”- ông Cát nói.

Theo phản ánh của nhiều người, khoảng một tuần nay, nhiều gia đình gần dự án khu công nghiệp Phú Xuân phải sống chung cùng bụi.

Bụi từ khu công nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Ảnh: N.D

Theo ông Vũ Xuân Tịnh (76 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng), những ngày qua, hàng chục xe tải, máy xúc hoạt động đào bới, vận chuyển đất tại dự án khu công nghiệp Phú Xuân.

Tuy nhiên, đơn vị thi công không áp dụng biện pháp hạn chế bụi, khiến bụi theo gió tạt vào nhà dân ở xung quanh và bay ra đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

“Cứ có gió là bụi cuộn vào nhà tôi. Dù tôi đóng kín cửa, vẫn không ngăn được bụi từ dự án bay vào. Mỗi ngày, tôi quét, lau nhà vài lần nhưng vẫn rất bẩn”- ông Tịnh nói.

Khu công nghiệp chưa được rào chắn. Ảnh: T.T

Để ngăn bụi, một số gia đình căng bạt che cửa chính hoặc đóng cửa im lìm. Nhiều người dân bức xúc, quay clip “bão" bụi tại khu công nghiệp Phú Xuân đăng tải lên mạng xã hội, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc, xử lý.

Việc thi công dự án gây bụi, ảnh hưởng đến người dân

Tương tự, chị Trần Tâm An (ngụ xã Cuôr Đăng) nói chị cũng như người dân hoàn toàn ủng hộ việc triển khai dự án để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, chủ đầu tư, nhà thầu phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, che chắn công trình và tưới nước để giảm bụi khi thi công.

Vẫn lời chị An, từ ngày dự án thi công, cuộc sống gia đình bị đảo lộn vì bụi bay khắp nơi, tạt thẳng vào nhà, bám lên vật dụng sinh hoạt, nền nhà khiến người dân rất khó chịu, bức xúc.

Bụi từ khu công nghiệp phát tán, bám dày trong nhà dân gần đó. Ảnh: T.T

Người dân sống quanh khu vực dự án cho biết thêm, bụi từ khu công nghiệp phát tán ra đường, gây khó khăn cho việc đi lại, khiến một số học sinh bị té.

“Có lúc gió cuộn bụi ra đường, không thể nhìn thấy đường đi. Vừa qua, có học sinh đã bị té do bụi bay ra đường. Mong rằng nhà thầu sớm rào chắn, khắc phục rồi thi công để giảm ảnh hưởng đến người dân”, một người dân chia sẻ thêm.

Toàn khu công nghiệp chưa được rào chắn. Ảnh: T.T

Dự án khu công nghiệp Phú Xuân có quy mô hơn 313 ha, được triển khai tại xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.500 tỉ đồng, do Công ty CP DPV Đắk Lắk, thuộc Tập đoàn GS Holding, làm chủ đầu tư.