Khánh Hòa: Đất trong vùng dự án bị múc trộm hàng trăm m3 khi chờ đền bù

Ngày 23-4, ông Đồng Văn Lên (ngụ xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã trình báo cơ quan chức năng về việc thửa đất của gia đình bị kẻ gian múc trộm hơn 100 m3 cát và đất.
Hàng trăm m3 đất chờ đền bù bị múc trộm
Theo ông Lên, đây không phải lần đầu đất của gia đình ông bị đào trộm. “Thửa đất của tôi nằm trong diện thu hồi để làm dự án đường ven biển từ xã Đại Lãnh đến xã Vạn Hưng. Đất đã được kiểm đếm, có quyết định bồi thường nhưng tôi chưa nhận tiền. Cuối năm 2024, đất bị múc trộm khoảng 50 m3. Đến giữa tháng 4-2026, kẻ gian tiếp tục múc thêm khoảng 100 m3 nữa” - ông Lên nói.
Tại hiện trường, đất bị múc sâu hơn 3 m, dấu vết còn mới. Dù ông Lên đã chôn đá chẻ để rào chắn nhưng kẻ gian vẫn đưa máy múc vào đào bới.
Tương tự, ông Nguyễn Kim Hùng (ngụ xã Vạn Ninh) cho biết mảnh đất hàng trăm m2 của ông nằm trong diện thu hồi làm dự án khu công nghiệp (KCN) Dốc Đá Trắng cũng bị đào bới tan hoang dù đã có quyết định bồi thường.
Những người dân bị mất đất lo lắng sẽ bị quy trách nhiệm pháp lý khi hiện trạng đất bị sai lệch trước khi nhận tiền đền bù. Tình trạng này xuất hiện từ năm 2024 nhưng chưa được xử lý dứt điểm khiến người dân bất an.
Chính quyền nói gì?
Trao đổi với PLO, ông Trần Trung Thông, Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Vạn Hưng, xác nhận xã đã nắm được thông tin vụ việc. Theo ông Thông, các thửa đất bị múc trộm đều đã có quyết định thu hồi nhưng dân chưa nhận tiền. “Địa bàn quản lý rộng, hành vi trộm đất lại xảy ra vào ban đêm tại các khu vực xa dân cư nên rất khó phát hiện” - ông Thông cho biết.
Ông Thông khẳng định xã vẫn đang quyết liệt kiểm tra, giám sát khoáng sản, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản đối với diện tích đã nằm trong diện thu hồi, chờ bàn giao.
Trong khi đó, ông Nguyễn Phương Phai, Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng, cho biết địa phương đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc. “Công an xã vừa vây bắt một số người có hành vi đào trộm đất của người dân trên địa bàn và đang hoàn tất thủ tục để xử lý” - ông Phai khẳng định.
Về lo ngại của người dân, ông Phai cho rằng theo nguyên tắc, đất chưa nhận tiền đền bù thì chủ đất phải tự quản lý tài sản. Khi phát hiện bị múc trộm, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để điều tra.
Dự án khu công nghiệp Dốc Đá Trắng có diện tích 288 ha, nằm trong khu kinh tế Vân Phong, thuộc địa bàn xã Vạn Hưng và xã Ninh Thọ, tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng, do Công ty CP Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư.
Dự án Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh) đi thị xã Ninh Hòa, có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng; trong đó nguồn vốn từ ngân sách Trung ương 600 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.