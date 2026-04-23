Khánh Hòa: Đất trong vùng dự án bị múc trộm hàng trăm m3 khi chờ đền bù 23/04/2026 17:38

(PLO)- Nhiều người dân có đất bị thu hồi tại dự án khu công nghiệp Dốc Đá Trắng và đường ven biển ở Khánh Hòa phản ánh tình trạng bị đào trộm hàng trăm m3 đất.

Ngày 23-4, ông Đồng Văn Lên (ngụ xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã trình báo cơ quan chức năng về việc thửa đất của gia đình bị kẻ gian múc trộm hơn 100 m3 cát và đất.

Hàng trăm m3 đất chờ đền bù bị múc trộm

Theo ông Lên, đây không phải lần đầu đất của gia đình ông bị đào trộm. “Thửa đất của tôi nằm trong diện thu hồi để làm dự án đường ven biển từ xã Đại Lãnh đến xã Vạn Hưng. Đất đã được kiểm đếm, có quyết định bồi thường nhưng tôi chưa nhận tiền. Cuối năm 2024, đất bị múc trộm khoảng 50 m3. Đến giữa tháng 4-2026, kẻ gian tiếp tục múc thêm khoảng 100 m3 nữa” - ông Lên nói.

Đất của ông Lên bị múc trộm sâu hơn 3 m. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tại hiện trường, đất bị múc sâu hơn 3 m, dấu vết còn mới. Dù ông Lên đã chôn đá chẻ để rào chắn nhưng kẻ gian vẫn đưa máy múc vào đào bới.

Tương tự, ông Nguyễn Kim Hùng (ngụ xã Vạn Ninh) cho biết mảnh đất hàng trăm m2 của ông nằm trong diện thu hồi làm dự án khu công nghiệp (KCN) Dốc Đá Trắng cũng bị đào bới tan hoang dù đã có quyết định bồi thường.

Những người dân bị mất đất lo lắng sẽ bị quy trách nhiệm pháp lý khi hiện trạng đất bị sai lệch trước khi nhận tiền đền bù. Tình trạng này xuất hiện từ năm 2024 nhưng chưa được xử lý dứt điểm khiến người dân bất an.

Hàng trăm m3 đất của ông Hùng cũng bị múc trộm. Ảnh: XUÂN HOÁT

Chính quyền nói gì?

Trao đổi với PLO, ông Trần Trung Thông, Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Vạn Hưng, xác nhận xã đã nắm được thông tin vụ việc. Theo ông Thông, các thửa đất bị múc trộm đều đã có quyết định thu hồi nhưng dân chưa nhận tiền. “Địa bàn quản lý rộng, hành vi trộm đất lại xảy ra vào ban đêm tại các khu vực xa dân cư nên rất khó phát hiện” - ông Thông cho biết.

Ông Thông khẳng định xã vẫn đang quyết liệt kiểm tra, giám sát khoáng sản, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản đối với diện tích đã nằm trong diện thu hồi, chờ bàn giao.

Người dân lo lắng đất chưa nhận tiền sẽ bị quy trách nhiệm khi tình trạng múc trộm đất diễn ra liên tục. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong khi đó, ông Nguyễn Phương Phai, Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng, cho biết địa phương đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc. “Công an xã vừa vây bắt một số người có hành vi đào trộm đất của người dân trên địa bàn và đang hoàn tất thủ tục để xử lý” - ông Phai khẳng định.

Về lo ngại của người dân, ông Phai cho rằng theo nguyên tắc, đất chưa nhận tiền đền bù thì chủ đất phải tự quản lý tài sản. Khi phát hiện bị múc trộm, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để điều tra.