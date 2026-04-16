Nhà thầu tự ý đào phá đất của dân ở dự án dẫn nước hồ Sông Chò 1 nói gì? 16/04/2026 17:39

(PLO)- Giám đốc Công ty CP Linh Giang nhận sai khi tự ý đưa máy móc vào thi công trong lúc đất của người dân chưa được đền bù, giải tỏa.

Ngày 16-4, trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty CP Linh Giang (trụ sở tỉnh Tuyên Quang) cho biết doanh nghiệp là đơn vị thi công san ủi đất của ông Trương Văn Vinh (ngụ xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh trong bài “Đơn vị thi công dự án dẫn nước hồ Sông Chò 1 đào phá đất của dân khi chưa đền bù”.

Xin thi công trước đền bù sau

Theo bà Giang, công ty là một trong nhiều đơn vị trúng gói thầu xây dựng hệ thống dẫn nước Sông Chò 1 đoạn qua xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng đầu tháng 3-2026, dù đã tập hợp máy móc đầy đủ nhưng không thể thi công vì không có mặt bằng.

Người dân bức xúc vì đơn vị thi công đào phá đất đai khi chưa đền bù, giải tỏa. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Vị trí đất của ông Vinh nằm ở đầu tuyến, nơi gói thầu của công ty đảm trách. Chúng tôi biết đất này chưa đền bù giải tỏa, nên cũng đã thương lượng với người nhà của ông Vinh xin cho thi công trước, chính quyền địa phương sẽ tiến hành đền bù sau vì đất đã kiểm kê xong. Lúc đó cứ nghĩ đơn giản là đất đã kiểm kê, và đã xin phép người nhà nên chúng tôi đưa máy móc vào thi công. Đúng là đất chưa được bàn giao đã thi công là chúng tôi sai”- bà Giang thừa nhận.

Cũng theo Giám đốc Công ty CP Linh Giang, sau khi sự việc xảy ra đã cố gắng liên hệ với chủ khu đất để xin lỗi và khắc phục nhưng đến nay chưa thành.

“Chúng tôi sai và nhận sai. Cũng chỉ vì muốn đảm bảo tiến độ dự án nên dẫn đến việc thi công chưa đúng, khiến người dân bức xúc. Doanh nghiệp mong muốn được đối thoại với gia đình ông Vinh để hai bên tìm tiếng nói chung. Mặt khác chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để giải quyết xong vấn đề”, bà Giang nói.

Áp lực tiến độ khiến nhà thầu nôn nóng

Trong khi đó, ông Dương Ngọc Đan, Giám đốc quản lý dự án hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1 (thuộc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7- Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng cho rằng tiến độ giải phóng mặt bằng dự án chưa đáp ứng khiến nguy cơ dự án chậm tiến độ.

Theo ông Đan, đến nay toàn tuyến 41 km thì mới được bàn giao hơn 19 km, trong đó đoạn qua huyện Cam Lâm cũ chưa có mặt bằng để thi công.

“Áp lực tiến độ dự án khiến các nhà thầu phần nào đó nôn nóng. Chúng tôi sẽ yêu cầu Công ty CP Linh Giang đối thoại với người dân, tìm tiếng nói chung, đồng thời không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án”, ông Đan cho biết.

Dự án hệ thống dẫn nước Sông Chò 1 mới bàn giao khoảng 50% mặt bằng, nguy cơ chậm tiến độ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Còn ông Trương Văn Vinh, cho biết nếu phía đơn vị thi công nhận sai và cam kết khắc phục tổn thất cho gia đình ông sẵn sàng lắng nghe.

“Ngay từ đầu tôi rất ủng hộ dự án vì dự án mang lại nhiều lợi ích cho người dân, mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh Khánh Hòa”- ông Vinh nói và cho biết vẫn mong muốn cơ quan chức năng làm rõ hành vi của các đơn vị liên quan đến việc hủy hoại tài sản của gia đình ông.

Như PLO đã phản ánh, ông Trương Văn Vinh, có đơn kêu cứu vì đơn vị thi công dự án hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1 tự ý cắt hàng rào, đưa máy móc vào múc đất dời đi, nhổ hết vườn cây trồng gần 10 năm của gia đình ông.

Theo ông Vinh, việc gia đình chưa hề nhận được thông báo thu hồi đất cũng như thỏa thuận đền bù để bàn giao đất cho dự án mà đơn vị thi công tự ý dùng máy móc đào phá tài sản, múc đất của gia đình khiến ông bức xúc.