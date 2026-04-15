Đơn vị thi công dự án dẫn nước hồ Sông Chò 1 đào phá đất của dân khi chưa đền bù 15/04/2026 12:32

(PLO)- Đơn vị thi công hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1 ở Khánh Hòa đưa máy móc đào phá đất, chặt cây của người dân khi thủ tục bồi thường chưa thực hiện.

Gửi đơn kêu cứu đến báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trương Văn Vinh, ngụ xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) bức xúc trước việc đơn vị thi công dự án hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1 tự ý cắt hàng rào, đưa máy móc vào múc đất dời đi, nhổ hết vườn cây trồng gần 10 năm của gia đình ông.

Bức xúc vì đất, tài sản bị đào phá

Theo ông Vinh, khoảng giữa tháng 3-2026, khi đến thửa đất ở xã Diên Thọ (tỉnh Khánh Hòa), ông tá hỏa phát hiện một nhóm người đưa máy múc loại lớn đào phá vườn cây, múc đất mang đi. Nhóm này còn múc bỏ hàng loạt trụ bi rào mà gia đình đã bỏ tiền tỉ xây dựng.

Mảnh đất của gia đình ông Vinh bị đào phá, toàn bộ cây trồng bị nhổ bỏ tan hoang. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Khi tôi thắc mắc thì những người ở đây nói họ thi công cho dự án hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1. Khi tôi yêu cầu họ đưa ra căn cứ pháp lý việc đào phá đất, tài sản trên đất thì những người này không trả lời mà bỏ đi”- ông Vinh trình bày.

Cũng theo ông Vinh, khu đất này có hai thửa, trong đó một thửa đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được gia đình canh tác ổn định từ nhiều năm nay.

“Trước đây tôi có được thông báo về việc có dự án đi qua đất, nhưng đó mới chỉ là thông tin từ chính quyền. Gia đình chưa hề nhận được thông báo thu hồi đất cũng như thỏa thuận đền bù để bàn giao đất cho dự án. Việc họ tự ý dùng máy móc đào phá tài sản, múc đất của gia đình khiến tôi rất bức xúc”- ông Vinh nói.

Theo ghi nhận, tại mảnh đất bị đào phá mà ông Vinh phản ánh, một đoạn hộ lan đường đã bị tháo dỡ để máy móc vào khu đất. Bên trong nhiều cây cối bị nhỏ bỏ còn trơ gốc, đất bị san ủi với diện tích khoảng 1.200 m2, nhiều bi cống bị đào lên bể nát.

Thừa nhận sai sót và sẽ xin lỗi

Trao đổi với PLO, ông Dương Ngọc Đan, Giám đốc quản lý dự án hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1 thuộc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7- Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa nhận khu vực người dân phản ánh là nơi dự án đi qua.

Theo ông Đan, dự án có tổng chiều dài hơn 41 km đi qua địa bàn tám xã với 800 trường hợp bị ảnh hưởng phải đền bù hoặc di dời tái định cư. Đến nay, chính quyền các địa phương đã bàn giao được 19 km, tương đương gần 50%.

Ông Dương Ngọc Đan, Giám đốc quản lý dự án hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1, trả lời phóng viên, thừa nhận sai sót. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Dự án đi qua xã Diên Thọ có chiều dài hơn 7 km với 102 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay đã có 61/102 trường hợp đã nhận tiền đền bù. Trường hợp của ông Trương Văn Vinh nằm trong số còn lại mới chỉ xong công tác kiểm đếm, chưa được đền bù”- ông Đan thông tin.

PV nêu câu hỏi chủ đầu tư có biết việc đơn vị thi công tự ý đào phá đất, tài sản của người dân khi các thủ tục đền bù, giải tỏa chưa được thực hiện? Ông Đan thừa nhận đây là sơ suất của đơn vị thi công và mong chủ đất là ông Vinh thông cảm.

“Chúng tôi có phần lỗi khi không sâu sát trong công tác chỉ đạo, triển khai dự án đối với các đơn vị thi công. Dự án dài 41 km có hơn 10 đơn vị thi công thực hiện. Vị trí đất của ông Trương Văn Vinh là do Công ty CP Linh Giang thực hiện. Chúng tôi sẽ yêu cầu Linh Giang làm việc với ông Vinh để tìm giải pháp, xin lỗi người dân về sai sót vừa qua”- ông Đan nói.

Trong khi đó, ông Trần Văn Đoàn, Phó chủ tịch UBND xã Diên Thọ, tỏ ra bất ngờ khi PV nêu sự việc người dân phản ánh.

Ông Đoàn nói dự án đi qua địa bàn xã Diên Thọ nhưng đến nay chưa phát sinh đơn thư khiếu kiện. “Đến hôm nay UBND xã mới nắm về sự việc đơn vị thi công đã đào phá đất của người dân. Khi nắm sự việc xã đã yêu cầu các bên liên quan, như Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 báo cáo”- ông Đoàn nói.

Ông Trương Văn Vinh cho biết đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cũng theo ông Đoàn, việc đơn vị thi công tự ý thi công khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý là không đúng.

“Trường hợp có thỏa thuận riêng thì cũng phải có biên bản rõ ràng, còn đây không có gì mà đã thi công là chưa ổn. UBND xã sẽ đề nghị phía chủ đầu tư, nhà thầu gặp, đối thoại với hộ ông Trương Văn Vinh để tìm tiếng nói chung”- ông Đoàn nói.