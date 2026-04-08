Dự án chống ngập 420 tỉ đồng có giúp phía Tây Nha Trang hết ngập? 08/04/2026 14:13

(PLO)- Dự án chỉnh trị sông Tắc giai đoạn 2 có vốn đầu tư hơn 420 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ giúp phía Tây Nha Trang hết cảnh ngập nặng mỗi mùa lũ về.

Ngày 8-4, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa (BQLDA Khánh Hòa-PV) cho biết dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn 2) tại phường Nam Nha Trang đã được khởi công sau nhiều lần trì hoãn.

Theo đó, điểm đầu dự án tại cầu Sông Tắc (trên đường Phong Châu), điểm cuối tại cầu Bình Tân (trên đường Nguyễn Tất Thành). Điểm cuối cũng là vị trí hợp lưu với sông Quán Trường đổ ra biển tại Cửa Bé.

Phía Tây Nha Trang có hết ngập?

Ông Đoàn Tùng Lâm, Phó giám đốc BQLDA Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án cho biết dự án giai đoạn 2 được khởi công từ đầu tháng 3-2026.

Phía Tây Nha Trang ngập nặng trong trận mưa lũ hồi tháng 11-2025. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuy nhiên, do vật giá leo thang nên nhà thầu chưa thể triển khai thi công như kế hoạch. “Nhà thầu cam kết sẽ bắt đầu thi công các hạng mục dự án từ ngày 13-4. Đồng thời đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký”- ông Lâm nói.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), khu vực thực hiện dự án nằm thấp dưới chân núi Giáng Hương và núi Hoàng Ngưu. Đây là hướng thoát nước trong phạm vi phía Nam của đường 23-10, phía Tây của đường Lê Hồng Phong đổ về. Địa hình vùng trũng tập trung nước trước khi đổ ra biển tại Cửa Bé.

Chính yếu tố địa hình, thủy văn khu vực dự án nên tình trạng ngập diễn ra thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng ở khu vực phía Tây Nha Trang nhiều năm qua.

Cùng với đó, hiện trạng hạ lưu sông Tắc đang bị lấn chiếm bởi các ao nuôi tôm. Bờ sông có nhiều bụi rậm và các dự án khu đô thị mới đang tổ chức san lấp sông. Điều này đã gây thu hẹp mặt cắt tiêu thoát nước và cản trở dòng chảy mùa lũ, gây ngập lụt.

Điều kiện địa chất lòng sông, bờ sông dưới tác động của dòng chảy lũ có vận tốc lớn. Đã gây xói lở bờ sông, sụt lún các vùng đất ven sông và gây ngập lụt trầm trọng trong khu vực những năm qua.

Theo BQLDA Khánh Hòa, đến nay, dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường (giai đoạn 1) đã xong. Nhưng hạng mục nạo vét sông Tắc và xây dựng đê kè bảo vệ bờ sông Tắc chưa được đầu tư xây dựng.

Hiện trạng Sông Tắc đang bị bồi lắng, dòng chảy bị thu hẹp khiến không thể thoát nước khi có mưa lớn. Ảnh: XUÂN HOÁT

Phía thượng lưu cầu sông Tắc đã đầu tư xây dựng dự án hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến đầu sông Tắc, nhưng phía hạ lưu chưa hoàn chỉnh. Những lý do trên cũng khiến tình hình ngập lụt ở khu vực Tây Nha Trang thêm phần nặng nề.

Phương án phê duyệt, dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn 2) có tổng chiều dài nạo vét gần 7,2 km, tổng vốn đầu tư gần 428 tỉ đồng, do Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô thi công.

Hai dự án tách biệt, không chồng lấn

BQLDA Khánh Hòa cho hay, dự án có mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống thoát lũ trong khu vực. Hạn chế ô nhiễm, ngập lụt, hình thành các khu đô thị, khu dân cư, cơ sở hạ tầng và trung tâm hành chính - thương mại - dịch vụ. Đồng thời, bảo vệ chống xói lở bờ sông và tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp dọc theo hai bờ sông.

Trả lời câu hỏi của PV về việc dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc (giai đoạn 1) chưa được nghiệm thu có ảnh hưởng đến thi công giai đoạn 2?. Ông Đoàn Tùng Lâm, Phó giám đốc BQLDA Khánh Hòa cho biết, hai dự án nằm tách biệt nhau, không chồng lấn.

“Giai đoạn 2 thi công từ điểm tiếp nối của giai đoạn 1 tại cầu sông Tắc. Do đó việc dự án ở giai đoạn 1 chưa nghiệm thu không ảnh hưởng gì”, ông Lâm khẳng định.

Dự án chỉnh trị sẽ được thực hiện từ đoạn cầu sông Tắc kéo dài đến cầu Bình Tân. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đó, dự án chỉnh trị sông Tắc giai đoạn 2 sẽ tiến hành nạo vét khơi thông dòng chảy thoát lũ từ cầu sông Tắc đến cầu Bình Tân và xây dựng tuyến đê kè bảo vệ mái bờ sông và hành lang quản lý dọc kè (bờ hữu). Xây dựng hệ thống cống thoát nước và các công trình phụ trợ.