Tiếp tục tháo dỡ khu phức hợp xây không phép ở Đồng Nai 23/05/2026 17:36

(PLO)- Khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace tọa lạc tại trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục được tháo dỡ phần công trình còn lại.

Ngày 23-5, Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp (TP Đồng Nai) dẫn đầu đoàn cán bộ phường đến kiểm tra tiến độ tháo dỡ công trình tại Khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng-Eros Palace trên đường Đồng Khởi (phường Tam Hiệp) do Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Tại đây, Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp Nguyễn Văn Anh đã trao đổi, giải thích và vận động đại diện chủ đầu tư dự án khu phức hợp tự tháo dỡ công trình còn lại là Khu A - trung tâm tổ chức hội nghị - sự kiện khoảng 3.500 m2 với quy mô 4 tầng lầu và 1 tầng hầm.

Chủ đầu tư cũng cam kết thực hiện tháo dỡ từ ngày 25-5 và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 tới.

Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp Nguyễn Văn Anh (áo trắng) kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư và đơn vị tháo dỡ công trình. Ảnh: VŨ HỘI

Ngoài ra, Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp cũng yêu cầu chủ đầu tư trong quá trình thực hiện tháo dỡ phải đảm bảo các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường xung quanh.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các dự án, công trình có sai phạm, trong đó có khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng-Eros Palace.

Khu phức hợp này có tổng diện tích hơn 2,3ha, nguồn gốc đất của Nhà nước quản lý và cho Công ty Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai thuê.

Dự án được thiết kế xây dựng làm 3 khu vực: Khu A là trung tâm tổ chức hội nghị - sự kiện; Khu B là trung tâm thương mại - dịch vụ và Khu C là văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp.

Khu A là trung tâm tổ chức hội nghị - sự kiện khoảng 3.500 m2 với quy mô 4 tầng lầu và 1 tầng hầm. Ảnh: VŨ HỘI.

Từ năm 2016 dự án đã được xây dựng và đưa vào sử dụng khu A, quy mô bốn tầng lầu và một tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 3.500 m² và khu C là văn phòng.

Năm 2018, khi tòa nhà chính khu B đã đổ bê tông cốt thép tầng một với diện tích xây dựng hơn 4.300 m² thì cơ quan chức năng yêu cầu đình chỉ xây dựng vì tất cả dự án đều xây dựng không có phép, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ.

Sau gần 7 năm bị đình xây dựng, tháng 8-2025, chủ đầu tư đã tự nguyện tháo dỡ khu B và khu C.