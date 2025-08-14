Tháo dỡ khu phức hợp thương mại xây không phép ở Đồng Nai 14/08/2025 09:00

(PLO)- Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp hàng trăm tỉ đồng tại trung tâm tỉnh Đồng Nai bắt đầu được tháo dỡ sau khi bị đình chỉ gần 6 năm do xây không phép.