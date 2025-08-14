Tháo dỡ khu phức hợp thương mại xây không phép ở Đồng Nai

(PLO)- Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp hàng trăm tỉ đồng tại trung tâm tỉnh Đồng Nai bắt đầu được tháo dỡ sau khi bị đình chỉ gần 6 năm do xây không phép.
Ngày 13-8, chủ đầu tư Khu phức hợp thương mại dịch vụ và
căn hộ cao cấp trị giá hàng trăm tỉ đồng trên đường Đồng Khởi (phường Tân Mai, tỉnh Đồng Nai) là Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai bắt đầu thực hiện tháo dỡ Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp tọa lạc trên diện tích khu đất 22.184 m 2 nằm ngay mặt tiền đường Đồng Khởi, bên trái đối diện siêu thị Go, bên phải đối diện chợ Tân Hiệp thuộc phường Tân Tiến, TP Biên Hòa (cũ) nay là phường Tân Mai, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 679 tỉ đồng. Qua kiểm tra, khu A là trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện, quy mô bốn tầng lầu và một tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 3.500 m². Công trình đã đưa vào sử dụng từ năm 2017 nhưng vào thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện khu này chưa có giấy phép xây dựng. Khu B được thiết kế làm trung tâm thương mại dịch vụ, dự kiến xây dựng năm tầng và một tầng hầm. Tòa nhà chính đã đổ bê tông cốt thép tầng một với diện tích xây dựng hơn 4.300 m². Năm 2019, cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai phát hiện công trình "khủng" xây dựng không phép nên yêu cầu đình chỉ, sau đó vận động chủ đầu tư chấp hành tự tháo dỡ, di dời tài sản để giảm thiểu thiệt hại. Sau 6 năm với rất nhiều cuộc họp, kết luận của cơ quan chức năng là cho phép chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình. Rất nhiều máy móc được huy động để tháo dỡ khu vực này. Những cột trụ bê tông lớn được hạ đổ. Theo đại diện chủ đầu tư, trước đó UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tháo dỡ 2 khu vực B và khu C. Đây là 2 khu phía mặt tiền đường Đồng Khởi. Khu C được cho là chỉ xây dựng tầng trệt. Khu vực C là nhà hàng, được sử dụng nhiều năm bắt đầu bị đập bỏ, tháo dỡ, Theo cơ quan chức năng, khu đất hơn 22.000 m 2 này là đất công, được UBND tỉnh Đồng Nai cho Công ty CP Xây dựng dân dụng Công n ghiệp số 1 Đồng Nai thuê. Năm 2002, địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty để sử dụng vào mục đích văn phòng và nhà xưởng sản xuất. Qua rà soát, xác định công ty đã không sử dụng đất đúng mục đích thuê đất làm văn phòng và nhà xưởng mà tự ý xây dựng dự án khi chưa được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.