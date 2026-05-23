Ngày đầu phân luồng giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm

(PLO)- Ngày đầu TP.HCM tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, các phương tiện lưu thông ổn định.
Ngày 23-5, Sở Xây dựng TP.HCM chính thức tổ chức giao thông thí điểm tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bình Khiêm, phường Tân Định.
Theo đó, TP.HCM vẫn giữ nguyên vòng xoay này. Thay vào đó sẽ tổ chức phân làn, lắp đặt thêm các dải phân cách để tổ chức lại giao thông. Mục đích là giảm giao cắt, hạn chế ùn ứ khu vực vòng xoay.
Ghi nhận của PLOsáng 23-5, ngày đầu tổ chức phân làn giao thông các phương tiện đi lại ổn định, một số thời điểm xảy ra ùn ứ nhẹ.
Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng cho biết để đảm bảo phân luồng giao thông vào sáng ngày 23-5, đêm 22-5, đơn vị thi công đã lắp đặt các dải phân cách cứng để phân chia các làn đường.
Trước đó, Trung tâm đã treo thông báo từ xa để thông tin cho người dân nắm, chuẩn bị lộ trình đi lại.
Ông Đặng Văn Lộc (phường Tam Bình) cho biết: Tôi chạy xe công nghệ nên thường xuyên đi qua tuyến đường này. Vào giờ cao điểm sáng và chiều mỗi ngày, lượng phương tiện đến vòng xoay Điện Biên Phủ để ra vào trung tâm TP rất đông nên có tình trạng ùn ứ.
Hôm nay là ngày cuối tuần nên lượng xe không nhiều, cùng với đó là ngày đầu tiên áp dụng phương án giao thông mới nên nhiều phương tiện còn lúng túng ngay vị trí chia đường từ hướng cầu Sài Gòn đi thẳng trung tâm TP hoặc rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận ngày đầu tổ chức phân làn giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ:
Các phương tiện từ đường Điện Biên Phủ hướng vào đường Đinh Tiên Hoàng lưu thông nhanh hơn, hạn chế giao cắt tại vòng xoay như trước kia. Cũng vì thế, một số thời điểm nhất định, lượng phương tiện hướng từ vòng xoay Điện Biên Phủ đến điểm giao Đinh Tiên Hoàng bị ùn ứ nhẹ. Ảnh: THUẬN VĂN
Tổ chức giao thông thí điểm
Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ lắp đặt hai trụ đèn tín hiệu giao thông xanh - vàng - đỏ hoạt động theo chương trình hai pha bằng vật tư thu hồi.
Trong đó pha 1 dành cho hướng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Pha 2 dành cho dòng xe trên đường Điện Biên Phủ đi thẳng về cầu Điện Biên Phủ. Theo kế hoạch, thời gian thí điểm sẽ diễn ra từ ngày 23-5-2026 đến 23-6-2026.