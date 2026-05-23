Ngày đầu phân luồng giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm 23/05/2026 09:03

(PLO)- Ngày đầu TP.HCM tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, các phương tiện lưu thông ổn định.

Ngày 23-5, Sở Xây dựng TP.HCM chính thức tổ chức giao thông thí điểm tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bình Khiêm, phường Tân Định.

Theo đó, TP.HCM vẫn giữ nguyên vòng xoay này. Thay vào đó sẽ tổ chức phân làn, lắp đặt thêm các dải phân cách để tổ chức lại giao thông. Mục đích là giảm giao cắt, hạn chế ùn ứ khu vực vòng xoay.

Các phương tiện di chuyển từ hướng cầu Sài Gòn về trung tâm TP.HCM đến vòng xoay Điện Biên Phủ có thể đi thẳng vào trung tâm hoặc vào làn đường điều chỉnh để di chuyển vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đơn vị thi công đã bố trí dải phân cách cố định phân chia hai hướng đi. Ảnh: THUẬN VĂN

Ghi nhận của PLO sáng 23-5, ngày đầu tổ chức phân làn giao thông các phương tiện đi lại ổn định, một số thời điểm xảy ra ùn ứ nhẹ.

Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng cho biết để đảm bảo phân luồng giao thông vào sáng ngày 23-5, đêm 22-5, đơn vị thi công đã lắp đặt các dải phân cách cứng để phân chia các làn đường.

Trước đó, Trung tâm đã treo thông báo từ xa để thông tin cho người dân nắm, chuẩn bị lộ trình đi lại.

Ông Đặng Văn Lộc (phường Tam Bình) cho biết: Tôi chạy xe công nghệ nên thường xuyên đi qua tuyến đường này. Vào giờ cao điểm sáng và chiều mỗi ngày, lượng phương tiện đến vòng xoay Điện Biên Phủ để ra vào trung tâm TP rất đông nên có tình trạng ùn ứ.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên lượng xe không nhiều, cùng với đó là ngày đầu tiên áp dụng phương án giao thông mới nên nhiều phương tiện còn lúng túng ngay vị trí chia đường từ hướng cầu Sài Gòn đi thẳng trung tâm TP hoặc rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận ngày đầu tổ chức phân làn giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ:

Lực lượng CSGT có mặt tại vị trí phân làn đường mới điều chỉnh giao thông theo đèn tín hiệu. Tại đây các phương tiện di chuyển theo tín hiệu đèn để vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc vào đường Hoàng Sa để quay đầu về hướng cầu Điện Biên Phủ để về hướng cầu Sài Gòn. Ảnh: THUẬN VĂN

Đường Điện Biên Phủ giao Nguyễn Bỉnh Khiêm bố trí đèn tín hiệu để các phương tiện đi thẳng về hướng cầu Sài Gòn hoặc đường Trường Sa.. Ảnh: THUẬN VĂN

Riêng hướng từ Đinh Tiên Hoàng về cầu Sài Gòn nếu các phương tiện muốn rẽ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được ưu tiên quẹo phải theo làn đường ưu tiên (làn màu vàng). Ảnh: THUẬN VĂN

Vạch phân chia làn đường cứng được bố trí từ vòng xoay Điện Biên Phủ với dãy phân cách bê-tông hiện hữu, phân chia hai làn đường. Đồng thời, cũng "vô hiệu hóa" vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại đây các phương tiện không được lưu thông theo chiều vòng xuyến như trước, chỉ có thể đi thẳng hoặc quay đầu tại điểm giao giữa đường Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: THUẬN VĂN

Các phương tiện từ đường Điện Biên Phủ hướng vào đường Đinh Tiên Hoàng lưu thông nhanh hơn, hạn chế giao cắt tại vòng xoay như trước kia. Cũng vì thế, một số thời điểm nhất định, lượng phương tiện hướng từ vòng xoay Điện Biên Phủ đến điểm giao Đinh Tiên Hoàng bị ùn ứ nhẹ. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Đặng Văn Lộc đánh giá phương án di chuyển mới nên nhiều người còn lúng túng ngay vị trí chia đường từ hướng cầu Sài Gòn đi thẳng trung tâm TP hoặc rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngày đầu các phương tiện lưu thông theo lộ trình mới.

Toàn cảnh vòng xoay Điện Biên Phủ.

Lộ trình mới sẽ giúp các phương tiện giảm xung đột hơn.