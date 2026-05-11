Phó Thủ tướng dự lễ động thổ Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ 11/05/2026 05:48

(PLO)- Với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.076 tỉ đồng, dự án Tổ hợp cáp treo tại Mường Phăng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho ngành du lịch tỉnh Điện Biên.

Ngày 10-5, tại xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã dự lễ động thổ Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điện Biên đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng "Xanh - Thông minh - Bền vững".

Tỉnh đã xác định giai đoạn 2026-2030 tổng lượng khách du lịch đạt trên 8 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 15.000 tỉ đồng trong đó, đến năm 2030 sẽ đón tối thiểu 2,65 triệu lượt khách, đạt doanh thu trên 5.000 tỉ đồng và đóng góp khoảng 11% vào GRDP của địa phương.

''Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ động thổ ngày hôm nay là bước đi cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển du lịch của tỉnh'', Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ động thổ. Ảnh: VGP

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên trong thời gian qua.

Tuy nhiên, tiềm năng và dư địa phát triển của Điện Biên còn rất lớn, nhất là kho tàng di sản văn hóa phong phú, hệ thống di tích lịch sử có giá trị đặc biệt, cùng với cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

''Với định hướng đúng đắn và quyết tâm cao, triển vọng phát triển của Điện Biên trong thời gian tới là rất khả quan'', Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nắm bắt thời cơ, nỗ lực phấn đấu đưa Điện Biên đạt mức phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, ban hành và hướng dẫn kịp thời nhà đầu tư để tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, ưu tiên tập trung đẩy mạnh triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo đúng cam kết; chủ động đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Phối cảnh khu vực ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ.

Với nhà đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Sun Group tập trung tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động; đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên.

Cần thực hiện đúng các cam kết về tiến độ, đồng thời lồng ghép hài hòa, tinh tế các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào 19 dân tộc anh em của Điện Biên vào sản phẩm du lịch, tạo nên điểm đến vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Sun Group tiếp tục mở rộng đầu tư, để dẫn dắt ngành du lịch Điện Biên tạo thành điểm kết nối, thu hút vành đai du lịch Thái Lan – Lào – Vân Nam (Trung Quốc) và Điện Biên.

Với các Bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Điện Biên hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông liên kết vùng, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên để du lịch tỉnh thực sự cất cánh, trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Tại sự kiện, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên khẳng định tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ cả hệ thống chính trị để triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tập trung ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch, thông thoáng và đồng hành cùng doanh nghiệp.