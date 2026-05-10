Chính phủ hướng dẫn xử lý các dự án được cấp giấy chứng nhận sai quy định 10/05/2026 06:18

(PLO)- Sở Xây dựng sẽ là cơ quan chủ trì rà soát sự phù hợp của dự án tồn đọng, kéo dài với các quy hoạch theo quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Chính phủ ban hành Nghị định 147/2026 hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội.

Tại nghị định này, Chính phủ đưa ra hướng dẫn xử lý đối với dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát sự phù hợp của dự án với các quy hoạch theo quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Cơ quan này chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá điều kiện và lập hồ sơ trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc cho phép điều chỉnh mục đích và thời hạn sử dụng đất trong giấy chứng nhận không đúng quy định đối với từng dự án.

Đối với các tỉnh, TP tổ chức riêng Sở Quy hoạch - Kiến trúc thì UBND cấp tỉnh phân công Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Chính phủ đã đưa ra hướng dẫn xử lý đối với dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. Ảnh minh họa: VGP

Quy định của Chính phủ cũng nêu rõ không điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất với diện tích đất được điều chỉnh mục đích, thời hạn sử dụng đất theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

Việc điều chỉnh mục đích, thời hạn sử dụng đất được giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đơn vị này có trách nhiệm xác định giá đất và chuyển thông tin đến cơ quan thuế để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung sau khi có quyết định điều chỉnh của UBND cấp tỉnh.

Nghị định 147 cũng hướng dẫn xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án được điều chỉnh mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Cụ thể, thời điểm xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp là khi UBND cấp tỉnh ban hành quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc quyết định cho phép điều chỉnh mục đích, thời hạn sử dụng đất trong giấy chứng nhận không đúng quy định.

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung là khoản tiền chênh lệch giữa giá đất theo mục đích nới tại thời điểm điều chỉnh và giá đất theo mục đích đã ghi trong giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định.

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp bổ sung là khoản tiền chênh lệch giữa giá đất theo mục đích mới tại thời điểm điều chỉnh và giá đất theo mục đích cũ đã ghi trong giấy chứng nhận cấp sai. Trường hợp số tiền đã nộp lớn hơn số tiền tính theo giá đất ở thì Nhà nước không hoàn trả số tiền chênh lệch.

Đối với phần diện tích của dự án không được điều chỉnh sang đất ở thì việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo pháp luật về đất đai, pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và pháp luật khác có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7-5-2026 đến ngày các quy định về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết 29/2026 hết hiệu lực thi hành.

Trường hợp các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện theo Nghị quyết 29 mà đến hết ngày 1-5-2031 chưa kết thúc và được tiếp tục triển khai thì tiếp tục được áp dụng quy định tại Nghị định này.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn Nghị định này thì việc áp dụng cơ chế, chính sách do HĐND cấp tỉnh quyết định.