TP.HCM gỡ vướng hơn 800 dự án tồn đọng, 'khơi thông' quỹ đất 17.000 ha 10/04/2026 15:29

(PLO)- TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 831/838 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 205.000 tỉ đồng, diện tích hơn 17.000 ha.

Ngày 10-4, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ ba mở rộng; giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2026.

"Khơi thông" khoảng 205.000 tỉ đồng

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, nhìn nhận các chỉ số kinh tế - xã hội ba tháng đầu năm 2025 đạt kết quả tốt. Trong đó, có chỉ số đạt cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

TP cũng chủ động rà soát, khởi động, khởi công nhiều dự án quy mô lớn và hiện đang tiếp tục rà soát để triển khai tiếp.

Đồng thời, TP đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc cho 831/838 dự án. Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sau khi sáp nhập, TP có hơn 800 dự án tồn đọng, trong đó nhiều dự án kéo dài hơn 10 năm.

Thời gian qua, UBND TP.HCM đã tập trung quyết liệt, thành lập ba tổ công tác, phân công các Phó Chủ tịch theo khối, lĩnh vực phụ trách từng tổ để tháo gỡ vướng mắc; một tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND TP trực tiếp phụ trách.

“Theo thống kê, những dự án này đã xem xét, xử lý được khoảng 205.000 tỉ đồng, với diện tích hơn 17.000 ha” – ông Hà thông tin. Ông cho biết có những dự án chưa thể xử lý dứt điểm ngay, nhưng TP đã tập trung xem xét và đã có đường hướng giải quyết.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, trong bối cảnh khó khăn, những kết quả đạt được đã phần nào tạo được niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, muốn đạt mức tăng trưởng hai con số thì TP phải hành động khác biệt, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa.

Chấm dứt tình trạng quán triệt không tới nơi

Ông Nguyễn Lộc Hà nhìn nhận công tác quán triệt, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng chưa thực sự thông suốt từ TP đến cơ sở. Việc thực thi chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch cụ thể ở một số nơi còn chậm.

Cụ thể, còn hơn 42% đơn vị, địa phương chưa xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; 36,9% xã, phường chưa ban hành quyết định cập nhật chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Ông Nguyễn Lộc Hà dẫn chứng trong tổng số 3.874 nhiệm vụ được giao, có đến 77,9% nhiệm vụ đã xử lý nhưng quá hạn và 26,2% nhiệm vụ đến nay đã quá hạn nhưng chưa được xử lý. Theo ông, vẫn còn tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, hồ sơ chuyển đi chuyển lại nhiều lần không được giải quyết dứt điểm, làm giảm hiệu quả chỉ đạo điều hành.

Ông đề nghị các sở, ngành, địa phương chấn chỉnh dứt điểm tình trạng quán triệt không tới nơi, khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trễ hạn của quý I và nhiệm vụ của quý II.

Ông đề nghị hoàn thành tổng kết thực hiện Nghị quyết 31; nhanh chóng phối hợp xây dựng, tham mưu dự thảo nghị quyết mới thay thế và đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.