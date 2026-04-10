TP.HCM gỡ vướng hơn 800 dự án tồn đọng, 'khơi thông' quỹ đất 17.000 ha

Ngày 10-4, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ ba mở rộng; giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2026.
"Khơi thông" khoảng 205.000 tỉ đồng
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, nhìn nhận các chỉ số kinh tế - xã hội ba tháng đầu năm 2025 đạt kết quả tốt. Trong đó, có chỉ số đạt cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
TP cũng chủ động rà soát, khởi động, khởi công nhiều dự án quy mô lớn và hiện đang tiếp tục rà soát để triển khai tiếp.
Đồng thời, TP đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc cho 831/838 dự án. Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sau khi sáp nhập, TP có hơn 800 dự án tồn đọng, trong đó nhiều dự án kéo dài hơn 10 năm.
Thời gian qua, UBND TP.HCM đã tập trung quyết liệt, thành lập ba tổ công tác, phân công các Phó Chủ tịch theo khối, lĩnh vực phụ trách từng tổ để tháo gỡ vướng mắc; một tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND TP trực tiếp phụ trách.
“Theo thống kê, những dự án này đã xem xét, xử lý được khoảng 205.000 tỉ đồng, với diện tích hơn 17.000 ha” – ông Hà thông tin. Ông cho biết có những dự án chưa thể xử lý dứt điểm ngay, nhưng TP đã tập trung xem xét và đã có đường hướng giải quyết.
Theo ông Nguyễn Lộc Hà, trong bối cảnh khó khăn, những kết quả đạt được đã phần nào tạo được niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, muốn đạt mức tăng trưởng hai con số thì TP phải hành động khác biệt, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa.
Chấm dứt tình trạng quán triệt không tới nơi
Ông Nguyễn Lộc Hà nhìn nhận công tác quán triệt, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng chưa thực sự thông suốt từ TP đến cơ sở. Việc thực thi chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch cụ thể ở một số nơi còn chậm.
Cụ thể, còn hơn 42% đơn vị, địa phương chưa xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; 36,9% xã, phường chưa ban hành quyết định cập nhật chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Ông Nguyễn Lộc Hà dẫn chứng trong tổng số 3.874 nhiệm vụ được giao, có đến 77,9% nhiệm vụ đã xử lý nhưng quá hạn và 26,2% nhiệm vụ đến nay đã quá hạn nhưng chưa được xử lý. Theo ông, vẫn còn tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, hồ sơ chuyển đi chuyển lại nhiều lần không được giải quyết dứt điểm, làm giảm hiệu quả chỉ đạo điều hành.
Ông đề nghị các sở, ngành, địa phương chấn chỉnh dứt điểm tình trạng quán triệt không tới nơi, khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trễ hạn của quý I và nhiệm vụ của quý II.
Ông đề nghị hoàn thành tổng kết thực hiện Nghị quyết 31; nhanh chóng phối hợp xây dựng, tham mưu dự thảo nghị quyết mới thay thế và đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.
Mục tiêu 480 km metro đến 2035 là có thể hoàn thành
Ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết nhờ Nghị quyết 188, TP mới đẩy nhanh được tiến độ tuyến đường sắt đô thị số 2. Mục tiêu đến cuối năm 2030 sẽ vận hành chính thức tuyến này, kết nối từ ga Bến Thành đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và Tham Lương.
Theo ông, trước khi sắp xếp, TP.HCM dự kiến hoàn thành 7 tuyến metro vào năm 2035. Tuy nhiên, sau khi mở rộng ranh giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM xác định lại ba dự án ưu tiên.
Trong đó, tuyến đường sắt đô thị số 1 kết nối từ nhà ga Suối Tiên về TP mới Bình Dương; tuyến số 2 kết nối từ khu Tao Đàn, đi dọc Quốc lộ 13, đến Thủ Dầu Một để kết nối vào tuyến số 1 ở TP mới Bình Dương và tuyến số 3 kết nối từ sân bay Long Thành về đến Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ông Phan Công Bằng cho biết ba dự án này đã được bố trí vốn.
Theo ông Bằng đến năm 2030, TP.HCM phải hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị với cự ly 187 km. Đến năm 2035, hoàn thành thêm khoảng 480 km. Đến năm 2045, hoàn thành được 700 km đường sắt đô thị.
Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị khẳng định các đơn vị đang làm ngày làm đêm, thậm chí làm trắng đêm để hoàn thành nội dung công việc.
Đáng mừng, nhiều tuyến được các doanh nghiệp đăng ký đầu tư. Ông Bằng dẫn chứng tuyến đường sắt số 4 kết nối từ Thạnh Xuân đến Hiệp Phước được Tập đoàn Sovico đề xuất tham gia đầu tư. Tuyến đường sắt kết nối từ Tao Đàn cho đến khu An Hạ cũng được Tập đoàn Masterise đề xuất đầu tư.
“Với sự vào cuộc của các doanh nghiệp, chúng tôi nghĩ mục tiêu đến năm 2035 đạt khoảng 480 km đường sắt đô thị là có thể hoàn thành được” – ông Bằng nói.
Chọn 2-3 phường thí điểm đô thị thông minh
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết quý I, TP đã vận hành một chính quyền điện tử tương đối thông suốt. Việc ký số, xử lý thủ tục hành chính và lưu chuyển văn bản trên toàn TP cơ bản được đảm bảo.
Nhiều đơn vị đã bắt đầu ứng dụng các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI). Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã trang bị tài khoản và ứng dụng về trí tuệ nhân tạo cho các sở, ngành và địa phương và được sử dụng rất hiệu quả vào công tác tổng hợp báo cáo và xử lý thủ tục hành chính cho người dân.
Các phường cũng đang tổ chức các đội đặc nhiệm, tập huấn, mở rộng thêm và tự liên hệ với Google để ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc của mình.
Về hạ tầng số, TP thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, trong đó có trung tâm dữ liệu AI của TP.
Để công tác chuyển đổi số của TP.HCM có chuyển biến rõ nét vào cuối năm 2026, ông Lâm Đình Thắng đề nghị tập trung vào 3 nhóm trụ cột và 5 lĩnh vực trọng tâm.
Ba trụ cột gồm: cải cách hành chính, dữ liệu và nền tảng số.
Năm lĩnh vực trọng tâm: cải cách thủ tục hành chính, y tế, giáo dục, tư pháp và quản lý đô thị. Đây là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân và hiện đã có cơ sở dữ liệu tương đối tốt.
Về mô hình đô thị thông minh, ông Lâm Đình Thắng đề xuất ngành công an triển khai đầu tư hệ thống camera an ninh theo hình thức thuê dịch vụ thay vì đầu tư xây dựng mới. Qua đó sẽ phủ sóng camera toàn TP và kết nối trực tiếp về hệ thống đô thị thông minh.
Tại cấp cơ sở, ông đề xuất trong quý II sẽ chọn 2-3 phường, xã, thị trấn làm thí điểm mô hình đô thị thông minh toàn diện, sau đó sẽ nhân rộng toàn TP.
3 kịch bản tăng trưởng quý II-2026
Ông Trần Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, nhìn nhận kết quả tăng trưởng 8,27% của quý I (cao hơn tăng trưởng cả nước) thể hiện nỗ lực rất lớn của các ngành và các cơ chế chính sách trong việc thúc đẩy tăng trưởng. Dù vậy đây là mức tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng nhưng là nỗ lực lớn trong bối cảnh nhiều biến động.
Ông Bình cho biết để hoàn thành mục tiêu cả năm đạt trên 10%, các quý còn lại cần đạt mức tăng trưởng trên 10,5%, với kỳ vọng từ đầu tư công, tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và các động lực mới như kinh tế số, AI.
Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM dự báo 3 kịch bản tăng trưởng quý II gồm: kịch bản cơ sở (tăng trưởng khoảng 7,86-8,58%); kịch bản chuyển tiếp (9,11-10,01%); kịch bản mục tiêu (10,69-11,59%).
Viện Nghiên cứu phát triển TP đề xuất TP.HCM tập trung các dự án trọng điểm quốc gia và địa phương về hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghệ cao; đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng. Áp dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 260 để rút ngắn thời gian phê duyệt.
Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất quý I để tận dụng thuế quan Hoa Kỳ 15% tạm thời (trước khi có thể thay đổi sau 150 ngày). Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đến thị trường EU, Nhật Bản, Hàn Quốc qua CPTPP, EVFTA, RCEP, đồng thời duy trì đà xuất khẩu sang Hoa Kỳ…